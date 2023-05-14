狂美食／媽媽要打小孩了！母親節開箱「香菜蛋糕」 吃起來有這味
日本必勝客曾推出香菜披薩，受到熱烈討論。全家便利商店此次也針對母親節檔期，推出期間限定且限量的香菜蛋糕，足見香菜話題依舊燃燒。其實台北有家小店也製作香菜戚風蛋糕，且是常賣款。《NOWnews今日新聞》特地開箱，實測總是受到兩極評價的香菜，做成蛋糕之後究竟是臭還是香呢。
記者葉盛耀/綜合報導
這家位在中正區的「陳男製菓CN Bakery by ted dessert」，是家以外帶為主的烘焙小店，因店內僅有兩個座位，也無法提供洗手間。這裡每天提供多款甜點，可麗露、乳酪蛋糕、布朗尼等，但最受到矚目的則是香菜戚風蛋糕。
老闆「陳男」選用彰化產的香菜粉，加入麵粉、蛋、糖等做成香菜戚風蛋糕，實際品嘗此蛋糕，質地綿軟濕潤，其實不太有香菜獨特的氣味，反而有著好似日本抹茶粉那樣的香氣，也就是類似草本植物、昆布、海苔那樣的獨特氣味。
陳男說：「香菜粉加在裡頭經烤箱烤過後，的確原本香氣變淡，且很特別地跑出像抹茶的氣味。但是對於極度討厭香菜的人來說，還是會嘗得出而排拒，所以建議還是不要買這個來整不吃香菜的朋友喔。」
香菜戚風蛋糕有切片的，提早預約的話也能做一整模的，通常會加上打發鮮奶油、葡萄，以及好幾片新鮮香菜點綴裝飾。現也推出杯子蛋糕版本，即是將這些元素裝入塑膠杯中，方便外帶也方便食用。