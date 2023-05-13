「最美潘金蓮」楊思敏罹癌引退17年！回到台灣了 47歲凍齡近照曝
曾在台灣發展的日籍女星楊思敏，過去憑藉三級片《新金瓶梅》潘金蓮一角紅極一時，更被譽為「最美潘金蓮」、「亞洲第一美胸」等稱號，可惜罹患乳癌後，就逐漸淡出螢光幕，2005年電視劇《美麗人生》則成為她最後一部作品，沒想到睽違17年後，現年47歲的楊思敏再次現身，凍齡般的顏值再次驚豔眾人。
記者詹鎰睿/綜合報導
民視新聞主播張筱芬11日在臉書PO一張與楊思敏的合照，並興奮寫下，「好久不見的女神！楊思敏。想起15年前，跟她一起到日本拍攝旅遊專題，一路上親切、敬業不說，她的優雅、溫柔更是讓我印象深刻！」如今再次於公司遇到，也讓她忍不住大讚，「見證她的保養神力，相隔如此多年，她還是美麗如昔。」
可以看到楊思敏的外型，與潘金蓮時期幾乎一模一樣，也讓不少網友感到相當驚訝。事實上，1999年楊思敏罹患乳癌後，就動刀切除乳房，從原本的34D縮減為32B，但她依舊留在台灣發展，轉戰節目主持和戲劇，2004年與胡瓜主持《綜藝大集合》榮獲金鐘獎綜藝節目主持人獎提名，2005年演完《美麗人生》後就淡出螢光幕，不僅創業賣拉麵，還入籍台灣，並在新北市淡水區定居過。
據《民視新聞》報導，回到日本後的楊思敏專研化妝美容，甚至當起老師開班授課，這次睽違多年回到台灣，打算要到各個地方旅行走走。