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澤倫斯基抵達羅馬！將與教宗會面　義大利設禁航區高規格維安

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodimir Zelenskyy）13日抵達羅馬，將與天主教宗方濟各和義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）、總理梅洛尼（Giorgia Meloni）等人會面。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodimir Zelenskyy）13日抵達羅馬，將與天主教宗方濟各和義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）、總理梅洛尼（Giorgia Meloni）等人會面。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodimir Zelenskyy）13日抵達羅馬，將與天主教教宗方濟各（Pope Francis）以及義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）、總理梅洛尼（Giorgia Meloni）等人會面，澤倫斯基稱此時出訪義大利是「對正迎向勝利的烏克蘭而言，一趟重要的訪問」。

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根據《BBC》報導，為了迎接澤倫斯基的訪問，義大利當局展開大規模的維安行動，部署了上千名警力，更在羅馬上空設立禁航區。

教宗方濟各之前已經多次表態，願意充當俄烏戰爭的調解人，本月稍早時，教宗也再次重申梵蒂岡正在擬定一套促和方案，並稱等到適當時機時，「會公開談論它」。

這將是澤倫斯基與教宗自俄烏戰爭以來首次會面，不過烏克蘭和梵蒂岡的關係並非一直非常緊密，去年8月，教宗稱遭汽車炸彈炸死的俄羅斯極端民族主義者為戰爭受害者，讓烏克蘭駐梵蒂岡大使相當不滿，曾為此批評教宗。

澤倫斯基聲稱烏克蘭「正迎向勝利」，因為烏軍在巴赫穆特取得了進展，同時被俄羅斯佔領的盧甘斯克也發生爆炸，俄羅斯指責烏克蘭的飛彈造成6名兒童與1名俄羅斯議員受傷，不過基輔並未承認發動這次攻擊。而作為反擊，俄羅斯也針對基輔與烏克蘭南部尼古拉耶夫（Mykolaiv）等地進行新一波空襲。

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