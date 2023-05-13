信義區出現15公尺天坑急撤離住戶 蔣萬安下令清查北市工地
台北市信義區崇德街60巷22號附近，今（13）日傳出一處新建工地旁的道路地層下陷，出現長15公尺、寬3公尺、深度2至3公尺，坑洞也波及一旁民宅地基。台北市長蔣萬安前往視察後提出裁示，避免坍塌面積持續擴大，並要求對台北市相關工地全面清查。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安表示，下午3點13分消防局接收到地方有反應這邊地層下陷，第一時間就即刻派員前來，也趕快連絡了警察局、新工處、建管處、區公所、自來水處、瓦斯公司、台電等相關單位，也做了緊急疏散，他剛剛也跟指揮官、相關單位來說明，
蔣萬安表示，人員安全最重要，所以相關緊急應變的處置必須盡速完成，包括疏散、安置等等，將這次地面坍塌可能造成的損害降到最低；就旁邊的工地，目前了解可能是連續壁滲水問題，已經趕快做了處理，盡速找出坍塌原因，然後盡快排除，避免坍塌面積持續擴大。
蔣萬安也指出，會就這次地面坍塌事件進行調查，當然也包括工地實施者、營造商過去的相關紀錄；當這次事件的緊急處置告一段落之後，要做台北市相關工地的全面清查，了解是否有類似這次地面坍塌的原因，要積極來做相關處置。
蔣萬安說，現在已經非常努力在做緊急應變、處置，第一時間也盡快的疏散了住戶，市民朋友的安全是最重要的，目前還在緊急處置，必要的話我們還是希望做預防性疏散。