傳義大利暫停核發中國簽證　義國使館否認

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ADS團隊旅遊簽證僅限於在被批准的一個國家內旅遊，不可簽轉、不可延期，且必須團進團出。
美國邊境近期出現中國偷渡潮，中國社群昨天盛傳，多家中國的旅行社近來相繼通報，義大利領事館突然暫停ADS旅遊團簽。多名知情人士稱，可能與近期有個溫州旅遊團逾期滯留義國有關，不歸的人數版本很多，介於40至400人之間。
義大利是溫州人移民歐洲的主要國家，當地溫州僑民超過30萬人。
據陸媒潮新聞報導，溫州市旅行社協會副會長金占表示，11日中午緊急召集溫州地區所有具備出境資質的旅遊社瞭解情況。截止目前，溫州各大旅行社並沒有發生遊客滯留歐洲情況。
金占並稱，溫州目前僅有一個由旅行社組織前往義大利的團隊，是4月初有17個學生代表中國去參加青少年足球賽；本地最早前往義大利的旅遊團計畫在6月份出行，現在還沒有辦理簽證。
據界面新聞報導，義大利簽證服務熱線客服表示，目前ADS旅遊團簽尚未開放。近日確實收到通知，上海領區因預約人數過多暫停辦理，北京和重慶領區仍可正常申辦，各個領區的個人旅遊簽證及其他簽證仍可正常預約辦理，沒有收到可能會受影響的通知。
據環球網報導，義大利是疫情前陸客赴歐洲旅遊的主要目的地之一。根據義大利國家統計局的數據，2019年共接待中國遊客535.6萬人次。（編輯：楊昇儒）1120513