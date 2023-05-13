T1／曾文鼎成破聯防神器　光哥：他就是來打總冠軍賽的

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獵鷹今天守很長時間的聯防並不讓人意外，因為在登錄兩名大洋將的情況下，這是最好保護他們位置的方式。不過中信很有經驗，不斷透過傳球拉扯對手，找到好的投籃質量，曾文鼎的策應和投籃也起到了關鍵性的作用。
李逸驊認為曾文鼎在高位確實幫助球隊在破解聯防上起到一定的作用，「之前我們把它的功能性降低太多，他也在打養生球，這次來到中信我告訴他，要把體能養起來，因為這支球隊速度打得很快。今天對手本來要放他投，但我們幫他調整一下後，他的準度是有的。」
之前曾文鼎在外線的力量的使用、出手節奏上不太對，信心也不夠，所以李逸驊鼓勵他在例行賽多投調整，這樣在季後賽才能拿出來用。至於策應方面，光哥更是開玩笑說：「他今天又是7次助攻，我也跟他說：『你這樣打是要打到45歲了』。」
不過，今天獵鷹打出快節奏的球風，做出一些不同於季賽對決的細節調整，李逸驊認為球隊需要更專注在應對上，直言球隊鋒線注意力不夠，「他們球員這場比賽的跑動距離比對上海神是更多，我們在對方沒有壓迫時出現太多失誤，錯失拉開分數的機會，是一個敗筆。」
而今天攻下25分14籃板的中信洋將克力斯也對曾文鼎讚不絕口，直言兩人在溝通上沒有障礙，配合也十分有默契，「他總是能把球傳進去禁區，讓我們得到很多機會，我們有共識誰配到小個子就盡量去攻擊。」