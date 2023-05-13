消費緊縮訂單減少！越南寶元鞋廠6月起大裁員5744人　寶成3點回應

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而寶元鞋廠預計在6月將實施下一波裁員，分成兩階段，第一階段於6月24日啟動，將裁掉4519位員工；第二階段於7月8日執行，再裁掉1225人，總共將裁員5744人。
對此，寶成則提出3點回應如下：
1.鑒於短期經營環境依然存在變數，且考量整體業務發展，寶成將繼續採取多元配置策略，靈活調度生產，致力於整體產能利用率的穩定與平衡。
2.當地員工的人事作業流程，均遵循當地政府相關法令規範辦理。
3.對於製鞋業務的長遠發展保持信心，將持續擴充及多元化產能配置，同時積極推動智慧製造與數位轉型，提升製造效率與生產彈性，以支持製鞋業務的永續增長。
胡志明市勞動榮軍與社會局局長黎文聽（Le Van Thinh）表示，寶元將在5月20日和6月3日與員工開會，告知裁員的相關細節，並說明有關遣散費支付與個人所得稅退稅等手續的內容。
具體來說，據了解每位員工每個工作年資可獲得0.8個月薪資的離職金，薪資按離職前最後6個月的平均計算，離職員工將於裁員後的7個工作日內收到遣散費。
另外寶元也承諾會尊重員工意願，將貧困、懷孕中、或育有12個月以下幼兒的弱勢家庭排除在裁員名單外。而胡志明市人民委員會也指示相關部門，密切關注裁員實施狀況，並協助離職員工轉職。
越南是全球最大的服飾、鞋品和家具出口國之一，不過隨著全球通膨與歐美消費緊縮，越南拿到的訂單減少，相關製造行業也受到衝擊，短期內還未看到景氣反轉的信號。