YouTuber劉芒遭爆耍大牌「惹怒16位苦主」人設翻車！IG發文道歉了

王思佳哭了！愛馬仕包送驗結果出爐　親吐「不送回原店家」原因

▲王思佳直播解釋假包事件。（圖／王思佳IG）
▲王思佳直播解釋假包事件。（圖／王思佳IG）

記者侯家瑜/綜合報導

藝人王思佳近來遭爆拎假包上節目，她今（13）日晚間終於開直播公布送驗結果，證實自己的愛馬仕包包非假包，值得注意的是，她不到幾分鐘就突然哭了，到鏡頭外擦淚，自責沒有把情緒整理好。王思佳表示沒有把包包送回原本的店家，是因為不想讓大家等，自己也等不了，而她說自己手上有購物證明，但無奈店家只說包包的真偽，跟購物證明無關，才決定將包包送驗。

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王思佳說自己不是名媛、貴婦，「我是以誠交友，我從來也沒有覺得自己高人一等，或是看不起窮人，請大家不要在這種時候造謠。」強調自己買奢侈品是自身喜好，並不是想證明自己的價值或是炫耀。王思佳也說自己的人設本來就是浮誇，藝人的本業就是要娛樂大眾，「這也是我想做的事情，在我的頻道裡，都是我私底下的樣子。」表示自己衝動購物可以成為大家快樂的泉源，就是已經值得。

王思佳表示這些年收到的禮物，或是出國買的東西真的太多，「我實在不會記得全部的細節，我一時也不太能找出每張單據，如果任何東西有疑慮，那我只能說我得到了一個教訓。」澄清自己的風格本來就很嗆辣，但這次想要成熟處事，才會決定開直播說明一切，也說往後不會再說一些不雅的字眼。

▲王思佳曬出檢驗結果。（圖／王思佳IG）
▲王思佳曬出包包送驗結果。（圖／王思佳IG）
▲王思佳曬出包包購買證明。（圖／王思佳IG）
▲王思佳曬出包包購買證明。（圖／王思佳IG）

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