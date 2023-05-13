「最美蘭花精」泡泡浴大膽入鏡！張雅涵羞喊：讓大家看到我的成長
樂天女孩成員張雅涵Kimi，因過去飾演本土劇《戲說台灣》的「蘭花精」爆紅，後來更成為林襄的同門師妹，身材也是相當火辣，特別是今年3月發行的電子寫真書《涵氧女孩》也打下不錯的銷售佳績，除了感謝林襄力挺，幫忙量身訂做視覺設計外，雅涵也決定將寫真書實體化，用來回饋粉絲們的大力支持。
記者詹鎰睿/綜合報導
這次的《涵氧女孩》實體寫真書，不但去了台灣祕境取景，也將與電子版內容有些不同，還有Kimi大膽全裸入鏡的泡泡浴照片，各種風格皆收錄在其中，雅涵也害羞表示：「全新視覺的寫真EP帶給大家，希望大家在欣賞照片時發現到我的成長，捕捉的拍攝方式要帶給大家最真的我，我不高冷，只是慢熟。」想要帶給大家最棒的視覺饗宴。
另外，同名發行的《涵氧女孩》MV也已經上架，演藝圈好友許凱皓、陳詩媛、陳詩雅友情客串，第一首應援舞曲搭配寫真書呈現，雅涵也特別提到：「這次的寫真書再也不是寫真而已，每句歌詞每個畫面意念，都是我想傳達的，帶給你們更完整的我。」
雅涵目前跨足歌手、啦啦隊、模特兒、美妝KOL等等多個身分，日前還被宣布為日本原創設計品牌TACS台灣區代言人，而在今年8月19、20日的嘉義靠山發浪音樂祭，雅涵也受邀擔任形象女孩登台演出，全方位的能力展現備受期待，面對越來越多的粉絲關注，雅涵則說：「你們恰似是我的土地與支撐，我的每一個築夢的腳印踏在涵吉（官方粉絲名）上，謝謝你們。」