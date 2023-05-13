2023中國信託女子公開賽 中信女子高爾夫之星囊括二至四名
▲「2023中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」圓滿落幕，中國信託金控副董事長陳國世（左）、總經理陳佳文（右）分別頒發冠軍獎盃、獎金日幣540萬元予小滝水音（中）。（圖／中國信託﹚
生活中心/綜合報導
2023-05-13 21:08:34
日次巡首場海外共證賽事、總獎金日幣3,000萬元（約新臺幣700萬元）的「2023中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」今（13）日精彩落幕，最終由日本好手小滝水音以三回合總桿數204桿拿下后冠，中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）亦繳出亮眼成績單，吳佳晏、彭婕和張雅淳分別獲得亞軍、季軍與殿軍。今日單日進場觀賽高達4,986人次，三日合計8,045人次進場觀賽，刷新中國信託舉辦女子高爾夫賽事12年以來的新高紀錄。
「2023中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」今日在桃園市東方高爾夫俱樂部圓滿落幕，中國信託金融控股公司副董事長陳國世、總經理陳佳文分別頒發冠軍獎盃、獎金日幣540萬元予小滝水音。陳佳文總經理特別感謝JLPGA會長小林浩美排除萬難來臺參與日次巡海外首場共證賽事，以及感謝所有支持這場球賽的球迷及工作人員，共同打造出國際級水準、張力十足的比賽，並恭喜小滝水音首次來臺即拿下職業首冠，更對每位參賽選手表達敬意，讓大家看到一場如此精彩的高爾夫賽事。 ▲小滝水音首次來臺，即在「2023中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」拿下職業首冠。（圖／中國信託） 小滝水音於首輪賽事與吳佳晏並列領先，第二回合還落後吳佳晏兩桿，今日她展現絕佳手感，抓下6隻小鳥逆轉奪冠；吳佳晏最後一輪雖遇亂流，以總桿數205桿、一桿之差與后冠擦身而過，不過打出5個博蒂的精彩表現仍獲現場球迷大聲喝采。吳佳晏賽後表示，小滝水音是相當厲害的對手，對於今日失誤直說可惜，期許自己接下來的比賽能有所發揮爭取好成績，吳佳晏的母親今天亦到場觀賽，拿下亞軍是「很棒的母親節禮物」。 ▲「中國信託女子高爾夫之星」吳佳晏在第18洞拿下博蒂難掩興奮，最終獲亞軍。（圖／中國信託） 季軍、殿軍分別由「中國信託女子高爾夫之星」彭婕、張雅淳拿下，彭婕首輪排名第九，她在第三回合急起直追抓下1隻老鷹，以總桿數208桿獲得第三名；張雅淳則在最後一回合上升五個名次、以總桿數210桿拿下第四名。賽後「中國信託女子高爾夫之星」吳佳晏、張雅淳、安禾佑，與日本選手上原彩子、比嘉真美子舉辦粉絲簽名會，與到場加油的球迷近距離互動。 ▲「中國信託女子高爾夫之星」彭婕拿下季軍。（圖／中國信託） 「2023中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」集結包括返臺的旅外選手、台巡菁英，及日本、泰國共108位高球女將同場比拚，大展精湛球技。為鼓勵球迷親臨現場為選手加油，中國信託特地規畫限量入場禮、美食攤位及抽獎活動，賽後抽出最大獎價值新臺幣22萬元的中華航空「臺北-布拉格商務艙來回機票」一張，由觀賽民眾翁先生幸運帶回家。 ▲「中國信託女子高爾夫之星」張雅淳拿下第四名。（圖／中國信託）
▲「2023中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」今日進場觀賽高達4,986人次，三日合計8,045人次進場觀賽創新高。（圖／中國信託）