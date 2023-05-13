最難受母親節！余天、李亞萍當爺奶心情三溫暖 淚崩走不出喪女痛
「2023真愛秀・藍寶石大歌廳」於今（13）日迎來首日，余天、李亞萍驚喜擔任特別嘉賓登台獻唱，此次演出是夫妻倆在小女兒余苑綺過世後，首度公開演出。此外，今天一早傳出兒子余祥銓升格當爸的喜訊，余天夫婦受訪時也分享心情，不過今天出席演出的時間點恰好時逢母親節，痛失小女兒的余天、李亞萍坦言，至今都無法平復情緒，直言：「這種事情，一輩子都走不出來 。」
記者吳雨婕/高雄報導
李亞萍在台上重現〈醒來吧！雷夢娜〉經典橋段，最後還忍不住掉淚。一曲唱畢，李亞萍止不住悲痛情緒，提到余苑綺勇敢又堅強，「她爸爸跟我都做不到，她接受70幾次化療，接受4次到5次的10幾個小時大手術，但是她還是變成天使走了。」李亞萍除了謝謝大家記得女兒余苑綺，也藉著母親節，對在天上的女兒說：「母親節快樂。」一段話李亞萍因為邊哭邊說，所以講的磕磕絆絆，余天在一旁也於心不忍，一直勸太太趕緊下台。
稍早傳出余天兒子余祥銓的女友柔柔懷孕，余天、李亞萍正式升格爺爺、奶奶，余天表示其實大概2個月前就知道了，但他勸余祥銓3個月後再公布，李亞萍也感到開心不已，稱讚余祥銓：「他現在個性穩定，有責任感。」夫妻倆透露余祥銓與女友會先登記結婚，寶寶的預產期則剛好是在11月24日，李亞萍提到：「小孩健康最重要，預產期很巧的是，跟我小女兒（余苑綺）的女兒小樂樂是同一天生日。」