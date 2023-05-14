足球／雙「傑」棍連線！台北競技2：0退FUTURO續寫隊史最長3連勝

台北競技邊鋒陳奕言本季首度先發，開賽第18分鐘門前單刀機會挑球過FUTURO門將段霱，但隨即被犯規撞傷右膝退場，台北競技獲判12碼球，黃偉傑主罰卻被撲出，錯失先馳得點機會。
「完蛋了成了千古罪人！」黃偉傑坦言昨晚就曾預想今天會有點球，還意象訓練，沒想到今天主動爭取竟然罰丟，不過隊友們沒有責怪他，反倒不斷鼓勵他，使他重新振作，「我一定要把它進回來！」
上半場第43分鐘，吳龍明中場傳吊至前場，蔡孟辰巧妙跑動沒有越位接到球後，回傳給跟上的黃偉傑戳射破門，台北競技在上半場結束前取得1比0領先。
下半場，FUTURO積極反攻，台北競技後防數度精準攔截，比賽尾聲換上的陳開文、陳宥霖在第86分鐘聯手助攻，一個挑球送到黃聖傑腳下完成最後射門，終場台北競技以2比0收下3連勝，FUTURO則苦吞3連敗。
台北競技接連擊敗台電、臺北龍和FUTURO續寫隊史最長3連勝，總教練陳信安認為，「這幾場贏球的關鍵都是防守。」加上經歷開季第3戰被新北航源FC絕殺，大家都學到了很重要的一課，這幾場堅持到最後。
談起先前被航源絕殺，黃偉傑頗有感觸，「那場我放了很多槍，陷入一點小低潮。」好在身為全隊最小的他有很多學長的關心和體貼，也很感謝今天學長吳龍明、温智豪主動問他要不要罰踢12碼，就算沒進也沒責罵他，最終進球釋放壓力。
台北競技今年改打433陣型，日籍右後衛楠山剛志扛起邊路防守和進攻重責，開季6場全是先發，今天從小指導他踢球的爸爸也特意從日本飛來台灣看他，讓他非常感恩，「上季我們就踢了幾場好比賽，這個賽季也是，並換得勝利，有信心能達到教練設定的前四目標。」期許自己也能踢好踢滿90分鐘貢獻更多。
我是廣告 請繼續往下閱讀