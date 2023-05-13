魏如萱離婚7個月！牽牢牢「緋聞男友」 超甜蜜互動曝光
金曲歌后魏如萱（waa wei）今（13）日起一連兩天返場台北小巨蛋，舉辦「HAVE A NICE :DAY 2 YOU」演唱會，台北站首場嘉賓迎來好友蔡旻佑。魏如萱不僅提到蔡旻佑是她的「緋聞男友」，還透露兩人的交情好到蔡旻佑可以一路抱著她回房間。
記者吳雨婕/綜合報導
魏如萱迎來嘉賓蔡旻佑時，自嘲：「大家會不會看膩啊？」又笑說：「對！我就是沒朋友啦！」讓全場都笑翻，但她話鋒一轉，表示自己每次開唱找嘉賓，都很怕麻煩別人，又開玩笑的表示：「但蔡旻佑我都不會不好意思！」並讚蔡旻佑是「Best Friend Forever」，還是一輩子的好朋友，讓全場都大大歡呼，魏如萱憶及兩人之前演《向左走向右走》時的點滴，她提到：「在劇場裡我的手很冰，他會把我手拉去，用他的手給我溫暖。」
魏如萱表示自己很怕與人有肢體接觸，但在戲裡要有愛的感覺，在排擁抱戲時，完全不擔心，兩人甚至熟悉到，蔡旻佑會從舞台就抱著魏如萱回房間，甜蜜又貼心的行為，讓人光用聽的都覺得心動，魏如萱直言：「我可以很放心地相信他、抱著他，很謝謝他，在我生命中是很重要的朋友！」更不諱言的說蔡旻佑是她的「緋聞男友」。