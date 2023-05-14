足球／中國信託女子公開賽最終決戰 小瀧水音逆轉封后

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小瀧越打越順，接下3洞又連連抓博蒂，突然拉開領先差距，吳佳晏在第十二和十三洞有機會追近，卻一再錯失博蒂機會，還在第十四洞因為連續兩桿失誤，吞下柏忌。最後4洞吳佳晏努力爭取最後機會，打下3個博蒂追成一桿之差，但中間夾著第十六洞保Par推桿失手的柏忌，最後總計205桿獲得第二名。
賽後小瀧水音從中信金控副董事長陳國世手中接過冠軍盃，中信金控總經理陳佳文則頒發540萬日圓冠軍支票，小瀧水音表示，這是她第一次來台灣就贏得職業生涯第一座冠軍，很感動也很開心，她從2017年轉入職業之後一直努力投入訓練，贏得首勝的過程漫長而艱辛，其間看著好幾位朋友都拿到冠軍了，今天我終於如願。她感謝來台期間許多人給予溫暖，受到桿弟和工作人員溫柔的照顧，心裡真的很感動。
小瀧強調今天比賽一開始跟吳佳晏激烈競逐，「吳佳晏是很厲害的選手，我心裡一直提醒自己不可以輸給她。」她認為勝負關鍵是第六洞那個9呎下坡推桿順利保Par，加上連續4個博蒂進帳，不過，不知不覺連打4鳥，她反而開始緊張，一直到第十八洞第三桿順利打上果嶺，小瀧水音才確定冠軍到手了。
爭冠不成的吳佳晏賽後難掩失望地說 : 「今天自己打不好，推桿不夠好，果嶺週邊的處理也不好，可惜了。」 今天同在領先組出賽的彭婕，最後一回合表現不錯，打出69桿，總計208桿獲得第三名。打出68桿的張雅淳則以210桿名列第四。