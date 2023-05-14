西班牙抗乾旱　政府撥逾700億補償農損及興建水利

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根據國家報（El País）報導，降水不足已對西班牙超過500萬公頃的雨養農業（無人工灌溉，僅靠自然降水為水源的農業生產）造成不可逆轉損失。
西班牙農業面臨化肥和能源價格飆漲，早已瀕臨窒息，今年再遭逢旱災打擊，產量預估只能以「悲慘」兩字形容。
小麥和大麥，在安達盧西亞（Andalucía）、埃斯特雷馬杜拉（Extremadura）、卡斯提亞-拉曼查（Castilla-La Mancha）、卡斯提亞-萊昂（Castilla y León）等許多農業地區，已直接被認定「歉收」。
氣象預測，這場乾旱將持續到9月，西班牙農業部將撥款7.84億歐元紓困一級產業，其中畜牧業將獲得3.55億歐元援助、農業2.76億歐元、養蜂業500萬歐元，並將針對農業保險提供4050萬歐元補貼。
西班牙生態轉型和人口挑戰部門則將投資近7億歐元，改善乾旱肆虐嚴重區域的水資源利用，另將投資3600萬歐元於泵浦站和水庫改善等水利工程。
政府並宣布，將在地中海沿岸興建新的水利設施，包括在加泰隆尼亞地區（Cataluña）蓋海水淡化廠、在阿利坎特（Alicante）緊急啟動水資源再利用工程，逐步提高準備，以因應氣候變遷帶來的結構性衝擊。
西班牙內閣也同意將「預防高溫影響健康」全國性計畫，從6月1日提前到5月15日開始實施，至9月15日結束。另修改工安相關法令，針對暴露於高溫下的工作者採取「高溫警戒措施」，當國家氣象局（AEMET）發布橙色或紅色極端高溫警告時，將強制禁止在烈日當頭時段進行戶外工作，以避免去年夏天馬德里一名清潔工在工作時中暑死亡慘劇再度發生。
西班牙最大反對黨人民黨（PP）領導人費霍（Alberto Núñez Feijóo，前譯努涅斯）拒絕支持政府所推出的抗旱方案。他對西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）提出強烈批評，並表示，桑傑士一方面說很憂心，另一方面這幾年除了等待下雨以外沒有做任何事，「他只使用意識形態，而非任何科技技術，因此導致西班牙農業面臨崩潰」。
西班牙今年持續缺雨，目前水庫蓄水率48.9%，成為有紀錄以來蓄水量第5低的一年。（編輯：陳惠珍）1120513