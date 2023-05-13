《末日騎士》上線！金宇彬宋承憲對決飆戲 運輸車驚現台北街頭
Netflix科幻影劇《末日騎士》已經在12日正式上線，不僅劇情精彩，就連卡司都相當強大，由金宇彬飾演傳奇快遞員、末日騎士「5-8」；宋承憲飾演千明集團唯一繼承人，姜有晳飾演一名將5-8視為偶像的少年，大家同台飆戲，讓粉絲非常期待。
記者詹鎰睿/綜合報導
劇情描述，韓國遭受嚴重的空氣汙染，迫使人類仰賴氧氣面罩維生，而一位名叫「四月」的難民就在這樣的時空中踏上驚心動魄的旅程，見證傳奇快遞員「5-8」如何在殘破不堪的韓國，對抗隻手遮天的千明集團。演員金宇彬就在記者會上興奮表示，「拍這部戲真的很開心，希望觀眾能看見我們所有人的努力，在看戲時和我一樣享受每一刻。」
由於在《末日騎士》中，金宇彬飾演的傳奇快遞員「5-8」是個非常帥氣的硬派角色，除了白天運送物資以外，夜晚還得率領末日軍團，誓言打破不平等的社會階級制度，也讓難民可以享受正常的資源分配補給。
而為了能讓影迷身歷其境，Netflix官方竟然把劇中場景直接搬到台北市信義區微風松高戶外廣場，並開放給現場民眾體驗主角是如何在惡劣的環境下完成配送工作，「如果你夠覺得夠格，歡迎來挑戰！」活動時間從12日到14日為止，為期三天，歡迎民眾一起體驗充滿風沙的末日氛圍。