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WSBL／全場17次抄截　國泰女籃73：60台元、二連勝聽牌

▲國泰女籃二連勝聽牌。官方提供
▲國泰女籃二連勝聽牌。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

第20屆SBL暨第18屆WSBL冠軍系列賽第二戰，國泰人壽再次以壓迫防守對付台元紡織，全場抄截高達17次，頻頻利用攻守轉換增添分數，並持續走馬換將，以快節奏應戰消耗台元戰力，終場國泰在團隊發揮之下，有四人都得13分，以73：60打下二連勝，在五戰三勝的賽制中搶先聽牌。

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第二戰在週六下午開打，吸引超過兩千人進場，台元所屬的裕隆集團使出人海戰術，佔據超過一半的座位席，國泰則是動員加油團以外，另組織一支啦啦隊，帶大鼓、加油棒進場大聲應援，雙方也都自製加油看板為球員喊聲，場下互相較勁，場上更有拼勁！

開局由台元先掌握，彭曉彤切入得手，吳盈潔、史靜茹小組配合籃下擺進，但國泰「板凳奇兵」羅蘋一上場就建功，連續6分帶動團隊一波12：0攻勢，反超8分後，國泰就不再讓出領先。台元一度在下半場靠著黃英利連續兩顆外線及林蝶籃下取分，打出一波小高潮，但難擋人人皆兵的國泰，分差始終在五分以上，國泰也就此帶走勝利。

「希望不是只有今天手感燙，要維持到明天，才證明是自己真正的武器，而不是幸運。」羅蘋今天砍下傷後復出的最高分13分，全場6投中4，5顆罰球更是全部把握，逐漸找回射手本色。

羅蘋前次有得分紀錄是例行賽倒數第二週對上台元一役，當時她在決勝節挺身而出獨拿11分，幫助國泰拿下勝利，那時總教練鄭慧芸就曾說過羅蘋「有能力進攻但太客氣」，對此羅蘋坦言，會給自己太多壓力、想太多，但隊友、教練其實都給很多信心，「所以我自己也應該要有信心，才不會浪費他們相信我的心。」

冠軍系列戰國泰已經先搶下兩勝，士氣正高漲，羅蘋更喊出，明天要力拼直落三封后，「不能太鬆懈，要拼盡全力、拿下勝利！」

「今天有降低他們三分，但我們防守受到壓迫之後進攻變得著急，感覺節奏被他們掌握住，我們失誤沒控制好就變成關鍵。」相比昨天被拉開分差，今天台元到決勝節都還能咬住比分，彭曉彤認為整體狀況比昨天還要好，可惜失誤太多，沒辦法拿下比賽。

數據部分，國泰鄭伊秀13分、7籃板、2抄截，林育庭13分、7籃板、4助攻，陳薇安13分、4抄截，羅蘋13分、2助攻。台元黃英利13分、4助攻，彭曉彤也是13分。

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