土耳其選前之夜兩大黨互尬　伊斯坦堡成一級戰區

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總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）昨天連跑3場伊斯坦堡造勢活動拚連任，指控「西方勢力」介入土耳其社會，並稱如果基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）當選，世俗派將捲土重來，保守派恐面臨報復。他也動員媒體資源大打空戰，同日晚間共有18個頻道直播他的選前訪談。
基里達歐魯則前往安卡拉，在雨中與在野陣營領袖同框，訴求大團結拚勝選。雨勢漸大，仍澆不息現場民眾的熱情。他日前接獲死亡威脅後，今天穿著防彈背心登場，引發全場沸騰。
「我們將共同為這個國家的人民而戰。我們將帶來民主。」基里達歐魯向台下民眾接連喊話：「各位準備好了嗎？準備好要團結了嗎？準備好要改變了嗎？準備好要捍衛這個國家的民主了嗎？」台下萬人齊聲回應：「是！」。
伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）與基里達歐魯同屬左翼共和人民黨（CHP），他今天也連跑3場接續造勢，盼延續在野動能，一舉拉下執政多年的艾爾段。
伊瑪莫魯與妻子連袂登場後，氣氛達到高潮，眾人手揮土耳其星月旗高喊「再見艾爾段！」，現場形成一片壯觀紅海。有民眾點燃信號彈高呼：「我們是國父凱末爾的子民！」，也有大學生手舉「讓土耳其再猛一次」的海報熱情響應。
伊瑪莫魯「燒聲」之際仍鎖定台下滿滿年輕世代喊話：「我們的年輕人感覺被困住了。他們在這個國家沒有夢想，大學不是免費的」，年輕人也害怕發出推文後，警察晚上是否會來「查水表」。
「土耳其正處於選舉前夕，年輕人，明天你準備好了嗎？」
距離土耳其現代史上最勢均力敵的選舉不到12小時，除主要政黨外，各路人馬也進行最後掃街衝刺，有候選人沿街發送玫瑰或政黨旗幟，也有人請吃軟糖，伊斯坦堡街頭相當熱鬧。
19歲女學生卡狄蘭（Kardelen）接受中央社訪問時說，盼未來能生活在更加自由的環境中，每個人都能相互尊重。另名不願具名的採購人員則表示，近期發生許多涉及宗教的事件，他夢想一個更文明、無宗教信仰且完全自由的土耳其。
本週公布的民調幾乎一面倒顯示基里達歐魯領先艾爾段。不過目前仍不清楚他是否會在第一輪獲得過半選票，一次KO艾爾段，不必進入第二輪決選。
位於伊斯坦堡的土耳其社會研究中心Yöneylem昨天發布5月9日至10日進行的民調，結果顯示基里達歐魯以49.5%的支持率領先艾爾段的44.4%，兩人差距逾5個百分點。
根據安卡拉研究機構ORC Research同日公開的民調，基里達歐魯第一輪就跨過50%大關，以51.7%勝過強人總統的44.2%。
這兩項調查都是在總統候選人殷斯（Muharrem Ince）11日宣布退選前進行，如今殷斯1.4%的支持率將流向何處，仍是未知數。
土耳其87個選區約6100萬選民明天將投下手中的一票，非官方結果將在午夜左右開始陸續公布。（編輯：施施）1120514