NBA季後賽／王朝崩塌？勇士2個偉大紀錄終止　Kerr：球隊已達極限

NBA季後賽／如果在勇士得不到更大的角色　Kuminga希望尋求交易

▲金州勇士年輕前鋒Jonathan Kuminga希望能在球季結束後得到更大的角色，否則將請求離隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士年輕前鋒Jonathan Kuminga希望能在球季結束後得到更大的角色，否則將請求離隊。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士衛冕失敗，多項紀錄隨之終止，當這偉大的秩序崩塌，緊接而來的是王朝存續、以及如何存續它的問題。在季中交易掉James Wiseman之後，他們現在必須決定是否要留下另一名新星Jonathan Kuminga。

我是廣告 請繼續往下閱讀
魚與熊掌，不能得兼。勇士最終仍不得不在展望未來以及爭奪冠軍之間做出抉擇。在季後賽中，就傳出陣中的年輕球員對於自己的角色和得到的時間感到不滿，而那樣的矛盾也是球隊這一季衛冕失利的主要原因之一。

Jordan Poole在上一季是百分百的奪冠功臣，但是他這一季他始終起伏，並且沒有真正進入到最佳狀態之中；而Kuminga在防守和進攻選擇上，無法說服Steve Kerr給予他更大的角色。但這兩人的天賦都是肉眼可見的，特別是Poole目前還領著一份大合約。若待在灣區，他們可能無法站展現自己的才華，以專注現在的立場來看，球隊或許應該考慮交易去嘗試一些引援手段。

根據《The Athletic》記者Shams Charania和Anthony Slater聯合報導，勇士隊和Kuminga的陣營預計將在這個休賽期與球隊討論他的未來，如果不能保證下個賽季得到一個更穩定的場上角色，這位20歲的好手可能會尋求交易。

Kuminga本季打了67場比賽，其中16場先發，場均9.9分3.4籃板1.9助攻，投籃命中率52.5%，三分球命中率37%，場均上場時間略高於20分鐘。而在全明星周末後Andrew Wiggins和Gary Payton II無法出賽的那21場比賽，他場均出賽24.2分鐘．可得到13.2分。

然而，在Wiggins和Payton回歸後，Kuminga被降級為替補，未能在Kerr的季後賽輪換中保持穩定的角色。因此這名年輕前鋒對缺少上場時間感到沮喪。

勇士今年夏天幾乎肯定會進行輪換調整，來為Stephen Curry提供更多進攻端的幫助，Moses Moody已經為自己贏得一席之地，但投射不夠穩定的Kuminga能否在這支球隊中提供作用仍是未知數。

今年夏天，勇士將為龐大的團隊薪資壓得難以動身，除了交易他們恐怕很難進行補強，若能用Poole和Kuminga去得到2-3名出色輪換球員，可能是現有的一個最佳選擇。

更多「NBA季後賽開打」相關新聞。

NBA季後賽／詹皇和AD賽後深情相擁　賞給Kerr時代的勇士西區首敗

NBA季後賽／王朝崩塌？勇士2個偉大紀錄終止　Kerr：球隊已達極限

NBA季後賽／勇士下季薪資恐飆破2億　Draymond Green季後能留下嗎

NBA季後賽／「G6湯」成逝去的神話　Curry進攻端沒有足夠的幫手

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀