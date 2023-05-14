NBA季後賽／如果在勇士得不到更大的角色　Kuminga希望尋求交易

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Jordan Poole在上一季是百分百的奪冠功臣，但是他這一季他始終起伏，並且沒有真正進入到最佳狀態之中；而Kuminga在防守和進攻選擇上，無法說服Steve Kerr給予他更大的角色。但這兩人的天賦都是肉眼可見的，特別是Poole目前還領著一份大合約。若待在灣區，他們可能無法站展現自己的才華，以專注現在的立場來看，球隊或許應該考慮交易去嘗試一些引援手段。
根據《The Athletic》記者Shams Charania和Anthony Slater聯合報導，勇士隊和Kuminga的陣營預計將在這個休賽期與球隊討論他的未來，如果不能保證下個賽季得到一個更穩定的場上角色，這位20歲的好手可能會尋求交易。
Kuminga本季打了67場比賽，其中16場先發，場均9.9分3.4籃板1.9助攻，投籃命中率52.5%，三分球命中率37%，場均上場時間略高於20分鐘。而在全明星周末後Andrew Wiggins和Gary Payton II無法出賽的那21場比賽，他場均出賽24.2分鐘．可得到13.2分。
然而，在Wiggins和Payton回歸後，Kuminga被降級為替補，未能在Kerr的季後賽輪換中保持穩定的角色。因此這名年輕前鋒對缺少上場時間感到沮喪。
勇士今年夏天幾乎肯定會進行輪換調整，來為Stephen Curry提供更多進攻端的幫助，Moses Moody已經為自己贏得一席之地，但投射不夠穩定的Kuminga能否在這支球隊中提供作用仍是未知數。
今年夏天，勇士將為龐大的團隊薪資壓得難以動身，除了交易他們恐怕很難進行補強，若能用Poole和Kuminga去得到2-3名出色輪換球員，可能是現有的一個最佳選擇。
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