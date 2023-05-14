台南3歲女童車禍喪命！城隍爺「首夜巡視」衝事故地路祭
本月8日，台南發生3歲女童與母親車禍意外，年幼女童傷重不治，讓家屬悲痛不已，事故地點也擺滿民眾哀悼的花束及玩具等等，女童父親也呼籲，請大家將資源留給需要的人，而這起車禍，也讓人反思「禮讓行人」的交通安全意識。13日晚間，台南市全臺首邑縣城隍廟，進行夜巡前的巡視，沒想到城隍爺出玉皇宮後，隨即來到女童喪命現場，對此，知名文史專家謝奇峰指出，城隍爺大駕在這個路口進行路祭、化解煞氣，並將女童的靈識先帶回城隍廟的童子爺處安置，因還未到首七，等待「時辰到來」將會協助幫忙。
記者林盈君／綜合報導
謝奇峰也表示，去年間，台南發生震驚社會的殺警案，城隍爺也將2名殉職員警的靈魂，從民權派出所把他們帶回縣城隍廟安置，城隍爺也指示民眾「別再送花」，因為這樣會造成陰魂不願離開，還眷戀守在那個地方不想去投胎，變成地縛靈反而不好。
回顧這起交通事故，當時38歲的李姓媽媽，牽著3歲女兒過馬路，遭一輛從忠義路左轉的休旅車撞上，李女被捲進車底、血流不止，女童則因重創送醫不治。事件發生後，女童家屬悲傷不已，無法相信與母女天人永隔。而肇事的杜姓女駕駛懷孕17周，供稱視線被A柱擋住。事發後也到女童靈前上香，並不斷流淚道歉，一場車禍奪走女童年幼的生命，也讓2個家庭就此破碎。