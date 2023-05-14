爆逃亡潮？400名中國客「潤義」恐非空穴來風　矢板明夫示警

我是廣告 請繼續往下閱讀
矢板明夫表示，在中華人民共和國成立以後，有幾次非常明顯的大移民潮。第一次是中共建政初期。大多數人都是先跑到香港，如作家張愛玲、倪匡等人，都是這個時期跑出來的。第二次移民（逃亡）高潮是在文化大革命期間，很多文化人受不了紅衛兵的批鬥大會、紛紛出逃。音樂家馬思聰、中共創黨人陳獨秀的女兒陳子美等人，都是九死一生、逃出生天的。第三次移民潮，是在改革開放之初，以及六四天安門事件之後。不單是知識分子、社會菁英，還有很多青壯年勞動力，也離開了中國，到國外去討生活。
矢板明夫認為，一個人好端端會背井離鄉、抱著巨大風險到國外，主要有3個理由。第一、賺不到錢；第二、看不到希望；第三、受到政治迫害。
矢板明夫指出，2000年以後，有一段時間中國的經濟蓬勃發展，移民的中國人越來越少，甚至很多早年移民到外國的人，也回到中國去尋找機會。但是，習近平政權這幾年的高壓統治，讓中國國內生活的風險越來越高，移民潮又一次開始了。只是不知道這一次移民潮是短期的、還是長期的。
矢板明夫示警，或許在義大利400人，只是暴風雨來臨前的第一滴雨滴。世界在考慮中國的風險時，不僅要考慮一個對外擴張的中國帶來的風險，同時也要考慮一個崩潰的中國，難民逃出來的風險。