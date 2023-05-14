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爆逃亡潮？400名中國客「潤義」恐非空穴來風　矢板明夫示警

據傳有400名中國旅客，在抵達義大利後集體消失，使得義大利大使館暫停辦理中國遊客簽證。圖為義大利米蘭街頭。（圖／美聯社／達志影像）
據傳有400名中國旅客，在抵達義大利後集體消失，使得義大利大使館暫停辦理中國遊客簽證。圖為義大利米蘭街頭。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近日傳出有400名中國旅客在抵達義大利後集體消失，非法滯留當地，使得義大利大使館暫停辦理中國遊客簽證。不過這項消息遭到義大利駐中國大使館否認，表示使館以及義大利駐中各總領事館正常接收中國公民個人和團體義大利簽證。資深媒體人矢板明夫認為，儘管消息沒有得到中國媒體證實，但最近中國國內居民以各種方式「潤」（RUN）出國，應該不是空穴來風，且要注意這在義大利失蹤的400人，「只是暴風雨來臨前的第一滴雨滴」。

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矢板明夫表示，若要說消息傳出的中國這400人都是同一旅遊團的話，的確有些誇張，但如果是在近一段時間內，從中國到義大利各地旅遊，非法黑下來的遊客，的確很有可能。最近聽說有很多中國人歷盡千辛萬苦「走線」，繞到墨西哥、用徒步方式偷渡到美國，與其相比，參加旅遊團到義大利以後「跳機」，風險要小得多。

矢板明夫表示，在中華人民共和國成立以後，有幾次非常明顯的大移民潮。第一次是中共建政初期。大多數人都是先跑到香港，如作家張愛玲、倪匡等人，都是這個時期跑出來的。第二次移民（逃亡）高潮是在文化大革命期間，很多文化人受不了紅衛兵的批鬥大會、紛紛出逃。音樂家馬思聰、中共創黨人陳獨秀的女兒陳子美等人，都是九死一生、逃出生天的。第三次移民潮，是在改革開放之初，以及六四天安門事件之後。不單是知識分子、社會菁英，還有很多青壯年勞動力，也離開了中國，到國外去討生活。

矢板明夫認為，一個人好端端會背井離鄉、抱著巨大風險到國外，主要有3個理由。第一、賺不到錢；第二、看不到希望；第三、受到政治迫害。

矢板明夫指出，2000年以後，有一段時間中國的經濟蓬勃發展，移民的中國人越來越少，甚至很多早年移民到外國的人，也回到中國去尋找機會。但是，習近平政權這幾年的高壓統治，讓中國國內生活的風險越來越高，移民潮又一次開始了。只是不知道這一次移民潮是短期的、還是長期的。

矢板明夫示警，或許在義大利400人，只是暴風雨來臨前的第一滴雨滴。世界在考慮中國的風險時，不僅要考慮一個對外擴張的中國帶來的風險，同時也要考慮一個崩潰的中國，難民逃出來的風險。

▲矢板明夫（圖／翻攝自矢板明夫俱樂部 Yaita Akio臉書）
▲資深媒體人矢板明夫資料照。（圖／翻攝自矢板明夫俱樂部 Yaita Akio臉書）

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