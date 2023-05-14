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母親節4大超商優惠包！大杯美式15元、霜淇淋買1送1：今最後一天

▲母親節四大超商優惠整理，7-11拿鐵買1送1；萊爾富美式15元；全家白葡萄霜淇淋買1送1。（圖／業者提供）
▲母親節四大超商優惠整理，7-11拿鐵買1送1；萊爾富美式15元；全家白葡萄霜淇淋買1送1。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

今天（14日）是母親節，除了鮮花、大餐、蛋糕，最好的母親節禮物就是陪伴。迎接母親節，四大超商、星巴克、麻古茶坊都端出咖啡飲品優惠，Mister Donut買飲料就送甜甜圈。「買一送一」和媽媽一人一杯，好好聊聊天，一起度過母親節。每杯特價後現省多少，《NOWnews》整理各家好康一次看。

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🟡7-ELEVEN
📌門市｜5月14日
濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
大杯卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）

📌APP｜即起至5月16日
▪大杯卡布奇諾買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
▪蜂蜜拿鐵買5送2，7.1折（原價80元、特價51元）
▪燕麥系列指定冰飲買5送2，7.1折（原價75元、特價54元）
▪精品冰燕麥拿鐵買5送2，7.1折（原價110元、特價79元）
▪風味飲指定熱飲買5送2，7.1折（原價55元、特價39元）
品項：巧克力可可歐蕾、焙烤榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵、皇家伯爵紅茶拿鐵、脆酷摩卡

買上述案型轉贈，可獲得大杯卡布奇諾買1送1連結賣場。

🟡全家
📌門市｜5月14日．全盈+PAY
▪霜淇淋不限口味買1送1，5折（原價49元、特價25元）
▪中杯單品美式買1送1，5折（原價80元、特價40元）
▪桂香金萱歐蕾買1送1，5折（原價55元、特價28元）

📌APP｜5月14日
▪大特濃拿鐵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
▪大燕麥奶拿鐵12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
▪私品茶55元系列15杯520元，6.3折（原價55元、特價35元）
▪私品茶65元系列12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
▪酷繽沙系列12杯520元，6.7折（原價65元、特價43元）
▪冰塊杯52杯520元，6.7折（原價15元、特價10元）

🟡萊爾富
📌門市｜5月14日
▪大杯美式15元，3.3折（原價45元），每人限購1杯、每店限量50杯
▪特濃美式第二杯1元，5.1折（原價55元、特價28元）
▪特濃拿鐵第二杯1元，5.1折（原價65元、特價33元）

▲萊爾富母親節當天大杯美式咖啡15元，每店限量50杯。（圖／業者提供）
▲萊爾富母親節當天大杯美式咖啡15元，每店限量50杯。（圖／業者提供）
🟡OKmart
📌門市｜5月14日
▪大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
▪大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
▪大杯濃厚美式買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）
▪大杯濃厚拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

🟡星巴克
5月14日11時至8時，特大杯飲料買1送1。（不含星冰樂等部份商品）

🟡麻古茶坊
5月14日母親節當天，蜜桃紅茶買1送1，平均單杯20元。

🟡Mister Donut
5月14日母親節當天任選10個39元甜甜圈299元，約7.7折；買1款現做飲品送1款39元甜甜圈。

▲Mister Donut任選10個39元甜甜圈299元。（圖／業者提供）
▲Mister Donut任選10個39元甜甜圈299元。（圖／業者提供）

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