母親節「全台天氣不穩」！這2區小心雨勢最猛 低溫跌剩17度
今（14）日是母親節，受到華南雲系通過影響，各地雲量明顯偏多，也有一些局部的毛雨或小雨，天氣風險公司分析師柯聿寧表示，中北部由於沒有受到鋒面直接影響，降雨強度較低，反而是南部較接近鋒面，預估今天下半天到明（15）日清晨降雨的頻率較高，雨勢也會比中北部略為明顯，但整體的降雨量仍然不多，氣溫部分則是白天高溫普遍降低，不過感受還算舒適。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局提醒，今日降雨較明顯的區域是南部、東半部地區短暫雨，中部以北主要以零星降雨為主，溫度比昨日再略降攝氏1至2度，今日最低溫在基隆七堵，只有攝氏17.1度，從昨日深夜開始雨勢有漸增的情況，母親節各地天氣還是偏向不穩定，民眾外出慶祝還是要記得攜帶雨具。
柯聿寧則指出，週一水氣減少，但仍有些中高層雲系東移，因此各地雲量還是偏多，中北部逐漸有陽光露臉，白天高溫開始回升，預估週二到週三（5/16至5/17），環境由東南轉偏南風，而且風速不弱，將會帶來明顯的暖濕空氣，迎風面的東半部有局部較大雨勢發生機率，各地溫度都會明顯上升，與今天相比差異很大，天氣明顯變熱後，午後山區也有熱對流發展機會，到山區活動時需留意天氣變化。
週四（5/18）將再有鋒面通過台灣北方，受到鋒前西南風影響，西半部有局部短暫雨或雷雨機會，週五（5/19）鋒面尾端移至台灣上空，各地天氣普遍不穩定，維持有短暫雨或雷雨的天氣，外出需要留意天氣狀況，週六（5/20）鋒面結構減弱，到下週日（5/21）再度轉為偏南到西南風環境，又會轉為偏熱的天氣型態。