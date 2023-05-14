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郭台銘拋「一中各表基礎上談判」　民進黨批：無視台灣主流民意

▲郭台銘昨赴金門發表和平宣言，稱將在「一中各表」基礎上開啟兩岸和平談判。（圖／郭台銘辦公室提供）
▲郭台銘昨赴金門發表和平宣言，稱將在「一中各表」基礎上開啟兩岸和平談判。（圖／郭台銘辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

爭取國民黨總統參選人的郭台銘，昨日拋出「金門和平宣言」，將在「一中各表」基礎上開啟兩岸和平談判，對此民進黨發言人林楚茵表示，中共主張的「一中原則」裡根本沒有中華民國台灣的存在空間，郭台銘所謂「大談判」根本是「大幻想」，想靠接受中共定義的「九二共識」換取和平，完全無視台灣主流民意，也不會是真正的和平。

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民進黨發言人林楚茵說，中共所定義的「九二共識」就是「一國兩制」，中國國家主席習近平提的「一國兩制台灣方案」，就是要消滅中華民國台灣，裡面根本不存在國民黨幻想的「各表」，也不會有中華民國的存在空間，「請問郭台銘，北京提一國兩制有在分國民黨或民進黨嗎？」

林楚茵表示，雖然郭台銘終於說出「對台灣採取最有敵意軍事作為的就是『中華人民共和國政府』，看似已經比侯友宜、朱立倫等國民黨人擁有勇氣；但郭台銘轉頭稱，兩岸關係緊張不能全怪「大陸」，又開始責怪是台灣「挑釁」在先，不僅邏輯混亂，又自我矛盾，自己都不知道在說什麼，遑論要說服台灣人民。

林楚茵指出，中共當局對外擴張的野心不僅針對台灣，從最近中共外交官在加拿大威脅議員遭驅逐、駐法大使盧沙野「四處撒野」到被逼召回、中國外交部失言遭韓國批評「失禮失格」等。中共長期對台灣就是這樣的蠻橫鴨霸，郭台銘卻只把責任歸咎於台灣自己，陷入「檢討受害者」的錯誤認知。

林楚茵強調，造成台海與區域和平穩定威脅的，一直都是中共當局，這也是國際社會公認的事實。很遺憾郭台銘為了選舉，把政府追求國家安全、守護民主自由的種種努力，說成是對「中國大陸」的挑釁和敵意，相信這樣的主張，大多數台灣人民都無法接受。

另林楚茵指出，民進黨必須提醒郭台銘，侵略者給的短暫和平，不是真和平，而是隨時可以拿走的。民進黨從不放棄任何和平的機會，但是台灣必須靠自己的實力才有真正可靠的和平，而非天真地仰賴侵略、獨裁者的善意賜予。

林楚茵重申，對於兩岸關係的和平發展，民進黨的主張一向是，兩岸交流不應該預設任何特定的政治前提，應奠基於「和平、對等、民主、對話」的原則。民進黨會繼續堅持這樣穩健、務實的和平立場，達到真正「和平共榮」的目標。

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