NBA季後賽／有KD和Booker卻進不去西決 美媒爆太陽決定解雇主帥
鳳凰城太陽在季後賽次輪以2:4輸給丹佛金塊，球隊連兩個賽季都進不了西區決賽，成績難以讓人滿意。季後球隊勢必會做出調整，而根據《The Athletic》知名記者Shams Charania報導，球隊將和總教練Monty Williams分手，做為季後一系列賽操作的開始。
運動中心/綜合報導
太陽本季在擁有Kevin Durant和Devin Booker兩名超級球星在陣的情況下，於季後賽次輪出局，球隊季中放棄多項重要資產推動交易，並沒有看到成效，季後出現大變動是可以預見的。
此前ESPN記者Tim MacMahon就表明，Williams的帥位岌岌可危，而今天Charania也基本證實了此消息，他表示太陽目前正準備和球隊現任總教練分道揚鑣。
「太陽老闆Mat Ishbia和總經理James Jones將開始一個專注於打造總冠軍球隊的積極休賽期，他們已和Durant及Booker兩名排名聯盟前10的球員簽下了長約，擁有一個充滿吸引力的市場和有活力的管理層，現在他們將提供主帥職位的空缺。」
除了Williams之外，按照MacMahon此前的報導，球隊主控Chris Paul和先發中鋒Deandre Ayton也都可能被交易。