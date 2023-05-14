母親節大餐別亂吃！這些食材對媽媽最好 營養師力推：養顏防失智
在滿懷感恩的母親節時，帶著家人外出到餐廳慶祝，或在家中煮一桌好料的美食聚餐，都是能讓媽媽感到欣慰的行程，不過還在煩惱該準備什麼樣的餐點給媽媽吃嗎？營養師林恬安表示，每項食材都有其特性能顧及媽媽的身體，包括養顏美容、預防骨鬆、改善更年期不適、預防失智等，除了母親節外，平時也可多帶這類食物孝敬長輩。
記者張志浩/綜合報導
林恬安指出，愛媽媽不一定只在母親節表達，平常可以多帶對媽媽健康有好處的食物，或是選擇含該營養素的保健食品。若要幫助媽媽「養顏美容」，可以多吃沙丁魚、花椰菜、芭樂、釋迦、蘆筍、酪梨、毛豆、番茄，它們分別有高含量的Q10、維生素C、榖胱甘肽和NMN（β-煙醯胺單核苷酸）。
而在「預防失智」部分，最重要的就是「地中海飲食」，建議媽媽們每天吃全穀雜糧、蔬果、黃豆類、天然辛香料、堅果；魚類及海鮮累每週至少食用2次；雞蛋、肌肉、植物油、優格建議每週適量吃；最後就是要少吃紅肉和甜食。
若想幫媽媽「預防骨質疏鬆」，可以多吃高鈣質的乳製品，或是維生素D含量較多，且曬過太陽的菇類。想「改善更年期不適」，除了要多吃豆漿、豆腐、山藥外，月見草油和琉璃苣油也是不錯的選擇。林恬安提醒，選擇平日幾乎不會吃的食物或營養素，改善的效果會較明顯，而購買保健食品前，也建議詢問營養師，以免買到不適合自己的商品，甚至與藥物產生交互作用，反而把身體越吃越差。