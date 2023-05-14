曾為一帶一路苦主　斯里蘭卡「捲土重來」拚旅遊復甦、盼遊客回流

我是廣告 請繼續往下閱讀
就在旅客逐漸在2019年底回歸時，緊接著又爆發了新冠肺炎疫情大流行，對旅遊業造成毀滅性的打擊，Tharaka Kevin也因此失去了工作，成為可倫坡的嘟嘟車司機求生。過了三年後，各國解封，飯店服務費也終於能夠再次抱有希望。
據斯里蘭卡央行最新數據顯示，自疫情爆發以來，2023年前三個月的旅遊業收入首次突破5億美元大關，達到5.29億美元。第一季的入境人數達到33萬5679人，但僅是去年同期的一半，主要是因為長達數月的政治動盪讓觀光客止步，不過到了4月份有出現些微好轉，當月旅遊人數增加10萬5498人。
斯里蘭卡當局最初預計，今年將有150萬人次入境，觀光部長費南度（Harin Fernando）樂觀表示，今年入境旅客將提高到200萬。斯里蘭卡觀光促進局上周與阿聯酋航空公司簽署協議，要為斯里蘭卡宣傳是「理想旅遊目的地」。稍早，《富比世》雜誌將斯里蘭卡列為今年最值得瀏覽的23個旅遊目的地之一。
儘管如此，仍有業界人士警告，就算數據有所改善，仍無法太樂觀。
經濟危機導致斯里蘭卡去年陷入債務違約，即使在國際貨幣基金組織的援助下，境內企業和民眾仍都受到通貨膨脹影響。Cultural Triangle Hoteliers Association主席達亞南達 （Saliya Dayananda）感嘆，包括油漆和燈泡等基本用品在內，幾乎所有東西的價格都大幅上漲，電力更上漲60%。
亞南達指出，目前飯店入住率仍低於復活節攻擊前的數字，徘徊在30%至35%左右，但在2018年為60%至70%，當年有超過230萬遊客。亞南達表示，與去年相比，這裡的遊客人數有所增加，但收益很低，現在光顧的旅客消費力不高。