舊金山遊民挺孕肚流浪　產後獲安置搬離毒品大街

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每週五這裡總是大排長龍，低收入戶母親們帶著小孩排隊領取生鮮蔬果或牛奶肉類。「遊民產前計畫」執行總監艾斯克瑞吉（Shellena Eskridge）告訴中央社，人群約8成為拉丁美洲裔、2成為非裔。
美國職籃NBA金州勇士球團回饋社區，會定期與不同店家合作幫低收入戶媽媽加菜，提供熱騰騰的熟食餐盒，讓她們也能享受餐廳裡才品嘗得到的美味。
拉美裔的娜塔莉和彥迪跟著人潮，開心領取餐盒和大袋物資塞滿整個娃娃車，她們是現場少數能用流利英語溝通、也願意表達自己想法的女性。
輕拍著出生不久的小女娃，娜塔莉說剛生產完原本沒有奶水，自從補充較多營養後，現在可以哺餵母乳，她滿心感謝。另外，託孩子的福，她現在有個棲身之所，分娩前她還只是個無家可歸的遊民。
舊金山市政府為改善遊民問題，今年撥出3.56億美元（約新台幣109億元）在住房項目，不過轉介程序繁瑣冗長。舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）近期報導，仍有10%的空房閒置，同時有一批人尚在等待入住，當中也包括像娜塔莉這樣的婦女。
娜塔莉說，遊民申請安置計畫，必須要有政府人員或醫療機構轉介，一旦經手人員確認經濟條件或生活環境符合標準，就會依據個人狀況獲得不同補助，她是生產過後才被醫院轉介，「幸好小孩不是一出生就成為遊民」。
1月底生產，娜塔莉2月底住進一家由拉美裔團體經營的康復之家，房子可容納7人，但僅有她們和另一名女子入住，管理單位會提供三餐和生活用品，每週五到「遊民產前計畫」，是為了補充更多不同種的營養食品。
談起懷孕期間在大街流浪的日子，娜塔莉說有時睡在捷運或公車上，若覺得不安全乾脆撐著不讓自己睡著，當賺到足夠的錢，再找間便宜的旅館休息。
回憶舊金山街頭的景象，娜塔莉不假思索表示，「毒品氾濫比遊民問題更嚴重」，她認為政府要清理大街應先解決毒品危機。
身為新手媽媽，娜塔莉忙著照顧小孩，還沒有時間去想未來，目前她住的康復之家僅是一個過渡性質的安置計畫，依照一期3個月的規定，她和彥迪2月底入住、母親節過後不久就得搬走。
若符合資格，從康復之家畢業後，她們還可以再申請加入其他計畫，但娜塔莉和彥迪更希望能自力更生，不要再過著居無定所的生活。推起沉重的娃娃車準備走下山坡，彥迪苦笑說：「這是我的第一個計畫，希望也是最後一個。」（編輯：郭中翰）1120514