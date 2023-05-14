郭台銘拋重啟兩岸談判條件 柯文哲：一個碗敲不響、要談看看
積極爭取國民黨總統提名的鴻海集團創辦人郭台銘昨日選在金門發表和平宣言，他主張在一中各表的原則基礎上，站穩中華民國的立場，和中國大陸重新展開談判，以金門為兩岸新的常設談判地點。對此，台灣民眾黨主席柯文哲今（14）日表示，「一個碗敲不響」，要談看看，不一定會成功，一開始雙方會各持己見，在過程中慢慢找共識，或找出大家都能忍受，很勉強的答案。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日參加新竹靜思堂浴佛大典，媒體詢問郭台銘提出可以在一中各表的基礎原則上跟對岸重啟談判，柯文哲說，「一個碗敲不響」，一中各表或各表一中等等，涉及兩岸要重啟談判，要談談看，不一定會成功，標準談判一開始會各持己見，然後在過程當中慢慢找出一個共識，或者說事實上共識也很難，找出一個大家都可以忍受的一個很勉強的答案，以他實際從政的經驗，目標可以做到這樣就了不起了。
媒體問覺得郭台銘的說法是可行的嗎？柯文哲說，「我沒有，我是說談談看，」兩岸之間一定要互相諒解，不然沒辦法，如果每個人一開始都有立場，根本都談不下去。
針對民進黨説郭台銘是背離台灣主流民意，是不切實際的說法嗎？柯文哲問說，「民進黨的誰？誰代表民進黨？你請他說那目前台灣的主流民意是什麼？請他回答」有時候記者要當場追問，他說這背離台灣主流民意，你就馬上追問那你們民進黨認為台灣目前主流民意是什麼？跟中共開戰嗎？馬上要追問，這不太像鯊魚。
針對郭台銘現在最新的民調都輸侯友宜，立委支持方面也是輸給侯友宜，這樣會不會尋求郭台銘的合作？柯文哲說，他一開始就講，比賽規則要清楚，如果要做民調就做民調，講清楚怎麼做，然後如果要立委或黨籍議員投票，那就黨籍議員投票，要有一個明確規則，（民調）每天出來就無法判讀，因為不知道怎麼做出來的，所以就很難判讀，所以一開始講說比賽規則不清楚註定會出問題。