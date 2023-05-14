利空亂流、Q1為谷底　台股逢低佈局AI趨勢股

新台幣難回2字頭！外匯專家憂政治因素干擾　下半年恐見31字頭

▲新台幣兌美元連5貶，收30.758元，周貶逾1角，不過，外匯專家對下半年新台幣走勢也不樂觀，憂兩岸政治因素恐讓新台幣下探31元以上。（圖／記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元連5貶，收30.758元，周貶逾1角，不過，外匯專家對下半年新台幣走勢也不樂觀，憂兩岸政治因素恐讓新台幣下探31元以上。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

在市場對美國區域銀行擔憂升溫，台股收跌，外資匯出，新台幣5月12日貶值收在30.758元，也連5個交易日收貶，累計1周下來貶值了1.17角，貶幅0.38%。展望後勢，台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，隨著美國升息近尾聲，新台幣本該跟著美元走弱而升值，但隨著台灣總統大選展開，中國大陸啟動對台貿易璧壘調查，兩岸政經緊張情勢再起，新台幣要再現「2字頭」難，而且將受政治因素干擾，「下半年新台幣不妙」，預期將跟著「總統大選」走，並可能看到31元以上。

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新台幣本周累計貶值1.17角，貶幅0.38%，主要是美元指數走強，也讓亞洲貨幣今天多數走貶，近期匯市整體相對觀望，新台幣短期仍會持續區間震盪，走勢仍要看外資動向而定。但其實，原本在市場普遍預期，在美國升息進入尾聲之下，美元指數不再那麼強，新台幣兌美元將會逐步走弱，新台幣今年下半年有望重回「2字頭」，沒想到4月中情勢有了很大變化。

陳有忠指出，原本在4月中前市場普遍看升新台幣，並認為很快會重返「2字頭」，尤其下半年預期將在2字頭以下游走，主要是因明年初有總統大選，預期會有不少資金匯回，但4月12日之後情勢有了變化，民進黨正式提名賴清德為2024總統候選人，隨後中國展開對台貿易壁壘調查，「新台幣天不怕地不怕就怕政治因素干擾」，去年美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，在中國大陸軍演等威嚇不斷之下，新台幣就一直貶，也因新台幣政治敏感性，「下半年新台幣不妙」，可能下探31元以上。

陳有忠進一步分析，這次中國大陸啟動對台貿易壁壘調查，政治意味非常濃厚，過去7年中國大陸官方與民進黨沒交集，都是已讀不回，擺明中國不跟民進黨對談，這次總統大選看起來又要干預台灣選舉，但能否成功不曉得，只是剛好4月12日提出對台貿易壁壘調查，還有但書，調查期限可從10月延長至明年1月12日，也就總統大選的前一天，企圖干擾總統大選意圖非常明顯，也等於是給老百姓投票選擇，若投民進黨，之前對台讓利可能都要收回來。

他說，過去前總統馬英九時代兩岸經貿融洽，國內經政都熱，到了總統蔡英文上任，兩岸政經還算溫和，因此經濟沒大幅下滑，只是對中國貿易順差從千億美元降到700多億美元，對全球貿易順差則大致維持在5、600億美元。

過去7年政經還算脫勾，只是現在市場開始擔心中國對台展開貿易璧壘調查，政經將重新掛勾，政經可能齊冷。陳有忠認為，雖然現在中國大陸對台展開的調查範圍還算小，占出口比重僅5%左右，但警告意味濃厚，怕的是後面兩岸經濟架構協議（ECFA），因當初讓利台灣較多，一旦完全取消，兩岸不相往來，對中國大陸貿易順差千億美元可能都沒了，就像日本及韓國就是因聽美國話選邊站，結果從原本對中貿易順差變逆差，屆時台灣能賺到的外匯就會變很少。

也因此，陳有忠表示，「下半年新台幣不妙」，而且隨著下半年藍綠將展開大對決，新台幣可能會撇除美元因素影響，被政治因素牽動，而且會隨著「總統大選民調」走，藍民調高新台幣就走升，綠民調高可能就走貶，主要是大家怕兩岸開打，因此，新台幣只能且戰且走。

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