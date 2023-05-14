起薪3.2萬！台電招考初試近萬人到考　錄取名額首破千創新高　　

我是廣告 請繼續往下閱讀
台電說明，電力技術人員負責線路施工與維護、發電廠運轉值班等第一線穩定供電重要職務，各類電力技術人員中尤以配電線路維護人員為退休最大宗，極需生力軍投入確保技術接軌。為因應人力需求，此次「配電線路」類別開缺最多達403名，共2210人報名搶當台電「蜘蛛人」、「忍者龜」，成為停電搶修、高空與地下電纜維護等任務的電力尖兵。
另外，以往競爭最激烈的「綜合行政」類別今年報名人數仍最多，近萬人爭搶95個名額，錄取率僅1.02%。本次綜合行政類另增加90個名額限身心障礙人員報考，落實保障身心障礙者工作權益，近900人報名。
台電強調，為打擊不法舞弊事件，考試期間由國家通訊傳播委員會進駐考場協助監測異常電波並進行電子與金屬探測，廉政署亦派員加強考場巡查，以嚇阻舞弊歪風，維護考生權益。隨著國內防疫規定放寬，本次應考人進入考場時不再量測體溫，且採自主佩戴口罩，但仍不開放親友陪考。
初試科目試題及答案，明日起可至甄試網站查詢。預計7月18日在甄試網站公告複試名單，8月15日起舉行複試，複試項目包含複評測試、現場測試、實作測試及口試等。台電強調，從事電力現場工作須兼備技術和體力，考生須通過複試項目如拉單槓、測握力、負重行走及攀高模擬等重重關卡，同時還有標示牌、辨色實作來測試眼力，方能成為守護台灣電力的生力軍。最終錄取人員須經1年訓練，考評合格正式僱用起薪約3.2萬元。