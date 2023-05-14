北市內湖深夜鬥毆！2男遭砍、噴辣椒水 警循線逮8人到案
本月12日深夜，台北市內湖區康寧路三段，發生鬥毆砍人事件，其中32歲的陳姓男子，背部遭刀械刺傷；友人董姓男子臉部遭噴辣椒水，所幸經送醫後2人無生命危險。警方獲報後，隨即組成專案小組追查，於13日中午，循線逮捕22歲陳姓男子、及其他共犯等8人，並起獲涉案刀械、辣椒水等證物，訊後依殺人未遂、聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送法辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，事發原因為吳姓少年與被害人陳男有恩怨糾紛，12日晚間，主嫌陳男及吳姓少年等8人，率眾向被害人陳男尋仇，眾人持刀械及辣椒水攻擊陳男及董男，導致陳男被部遭刺傷、董男臉部被噴灑辣椒水，眾人犯案後逃離現場。
專案小組調閱監視器，循線追查後，掌握吳姓少年及主嫌陳男等身分，於13日中午兵分多路，陸續逮捕陳男等人到案，並起獲涉案刀械、辣椒水等證物。警訊後，依法將8人移送士林地檢署偵辦，對此警方也呼籲，民眾發生糾紛應循正當管道調解，切勿循私鬥毆，警方對於不法滋事零容忍，將依法嚴查究辦，以維護社會秩序。
※【NOWnews 今日新聞
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