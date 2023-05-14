小吃店徵「舀麵線」！月薪7萬仍要離職　眾人搖頭：不如去跑外送

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開出高薪徵才的知名麵線店已開業10幾年，是當地相當有名氣的麵線攤，被喻為「台北四大麵線之一」，雖然店內座位只能容納10人左右，但來客總是絡繹不絕，尤其用餐時間每每大排長龍。吃過的口碑幾乎都不錯，連毒舌聞名的美食部落客Nash也稱讚：「我覺得這家店真的名不虛傳的強」，Google評價高達4.4顆星，且評論內容大多都是在稱讚麵線好吃，也難怪舀麵線會舀到手軟。
麵線攤老闆透露，前員工是個人因素離職，預計再徵1、2名員工，工作內容確實就是舀麵線。但他也坦言，舀麵線工時長，且上班時要全天站著，尤其夏天在爐火前，沒有冷氣吹，還得忍受蒸騰熱氣，是很耗體力的苦活，過去開出4萬5千元找不到人，現在上調到5萬2千元，還是沒找到合適人選，連前任員工薪水漲到7萬元也留不住。
高薪工作引發網路熱烈討論，但多數人為何不心動，眾人直言工作環境是最大問題，「根本沒得休息，工時長當然待不住」、「夏天沒冷氣還常被麵線燙到」、「站整天真的撐不住」、「職業傷害很嚴重，手腕受傷和燙傷」。假設以每天工時10小時、週休一日來換算，每月工作時數約264小時，平均時薪約196元，讓網友直搖頭說：「不如去跑外送」。