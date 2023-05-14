企鵝妹環台到底有什麼好看？ 鐵粉「6大血淚自白」讓PTT網友哭了
30歲南韓實況主企鵝妹（柳允進，Jinny）以高顏值和真性情掌握流量密碼，吸引海量粉絲追蹤，本人上個月23日來台灣徒步環島，透過直播放送第一手畫面，獲得大批台粉「斗內」，甚至有人至今已豪砸24萬元，不過有網友在PTT不解地問「企鵝妹環島到底有什麼好看的？」釣出一位鋼鐵粉絲列點回覆，引來許多鄉民朝聖。
記者楊穎軒／綜合報導
有男網友表示，企鵝妹的實況隨時都有1萬多人在線收看，八卦版也一直洗，但自己看了超過12小時，狐疑地問：「真的覺得沒什麼好看的啊！有人可以分享好看的點嗎？」另一名男網友轉貼原PO的文，坦率回應：「本肥宅已經追蹤好幾天了！告訴你好看在哪裡，像我這種沒人約、沒事幹、人生無趣、沒溫暖的肥宅是一個心靈慰藉！」
該男網友洋洋灑灑寫下6點追企鵝妹環台過程的理由，「我背景已經自介了！沒人約所以也不太出去玩，加上虛弱沒體力，坐在家理，她可以幫我圓一個徒步環島的夢」、「因為沒人約、沒事幹、人生無趣，更沒妹子，看她直播就好像一個正妹陪伴肥宅旅遊一整天，肥宅的心理超暖」、「不會有人對肥宅好，看她直播可以感受正妹視角，感受滿滿的人間愛，這肥宅現實生活中沒辦法遇到的」。
除了不愛出門、幻想企鵝妹陪自己旅遊、感受正妹視角，男網友說「看她被餵食、遇到怪人是很有趣的事」、「她有令人敬佩的超人體力和毅力，所以肥宅我願意看」、「可以知道有哪裡可以旅遊」，最後補充：「如果你人生日很溫暖的，有妹子陪，有很多朋友，很多快樂的事，你無法體會本肥說的這些。」
超級誠實的自白讓一票鄉民毫無反駁餘地，「看你的文字之後，想哭，QQ」、「真的無法體會」、「好啦！拍拍」、「淚推」、「好負面」、「哭了...」、「不忍噓」，還引出許多人承認有同感，「天啊！這根本就是我」、「好像越看越像我欸」、「嗚嗚你別再說了」，不過有人說不只宅男愛看，企鵝妹也有很多家庭、夫妻及情侶粉絲。