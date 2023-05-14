Nike母親節特惠「女款再打7折」！最低殺4折　adidas結帳折1000元

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Nike官網至今天5/14晚上23:59、或直到代碼兌換數量滿為止，結帳時輸入「MUM30」，所有女款產品結帳即可再享 7 折優惠。包括目前官網上最低的6折促銷商品，都在折扣範圍內，相當於祭出最低4折特惠價。提醒大家，總折扣上限為16,000元；代碼不可與其他優惠併用。但是訂單超過4,500元以上還可免費寄送喔。
幫大家試算，已經低至6折的Nike Revolution 6 Premium女款路跑鞋，原價2100元，折扣後1,259元，再打7折竟然只要881元、千元有找！Nike Air Force 1 Shadow女鞋，原價4,000元，6折後2,399元，結帳再打7折為1,679元；而Nike Oneonta女款涼鞋，原價2,000元，8折後再7折為1119元。
📌adidas輸入「MOM1000」最高現折1000元
adidas官網HAPPY MOTHER’S DAY活動，即日起至5/17 23:59為止，「母親節活動」專區滿額輸入折扣代碼「MOM1000」，結帳金額滿3000元，可享現折500元優惠；結帳金額滿5000元，可享現折1000元優惠。提醒大家，非「母親節活動」專區商品、品牌聯名商品、Y-3、指定鞋款、部分新品、配件如耳機、帽子、襪子等恕不適用。
幫大家精選女款ORIGINALS籃球DROP STEP經典鞋，原價3,290元，現已折扣為2,299元；女款專業運動 EQ21 跑鞋，原價2,890元，已下折扣為1,999元；專業運動高爾夫 COLD.RDY 長袖上衣，原價2,690，現優惠為2,421元，都能參加滿額折抵活動。而且消費滿1,500元就有免運優惠。