2023母親節快樂！8組免費貼圖、5款長輩圖、圖案全打包：早安必備

Nike母親節特惠「女款再打7折」！最低殺4折　adidas結帳折1000元

▲Nike官網母親節特惠！結帳輸入促銷代碼，就都能再打7折。adidas官網HAPPY MOTHER’S DAY活動，結帳滿額最高現折1000元。（圖／Nike提供）
▲Nike官網母親節特惠！結帳輸入促銷代碼，就都能再打7折。adidas官網HAPPY MOTHER’S DAY活動，結帳滿額最高現折1000元。（圖／Nike提供）

記者蕭涵云/綜合報導

Nike官網慶祝母親節推出快閃特惠！今5/14最後一天，只要結帳輸入促銷代碼，即使已下6折的女款折扣商品，結帳都能再打 7 折優惠。adidas官網也有HAPPY MOTHER’S DAY活動，滿額輸入折扣代碼最高結帳現折1000元。

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📌Nike母親節特惠！輸入「MUM30」最低4折
Nike官網至今天5/14晚上23:59、或直到代碼兌換數量滿為止，結帳時輸入「MUM30」，所有女款產品結帳即可再享 7 折優惠。包括目前官網上最低的6折促銷商品，都在折扣範圍內，相當於祭出最低4折特惠價。提醒大家，總折扣上限為16,000元；代碼不可與其他優惠併用。但是訂單超過4,500元以上還可免費寄送喔。

▲Nike Revolution 6 Premium女款路跑鞋入手只要881元。（圖／翻攝自Nike官網）
▲Nike Revolution 6 Premium女款路跑鞋入手只要千元有找。（圖／翻攝自Nike官網）
▲夏天幫怕熱媽媽選購涼鞋才1119元。（圖／翻攝自Nike官網）
▲夏天幫怕熱媽媽選購涼鞋才1千初頭。（圖／翻攝自Nike官網）
幫大家試算，已經低至6折的Nike Revolution 6 Premium女款路跑鞋，原價2100元，折扣後1,259元，再打7折竟然只要881元、千元有找！Nike Air Force 1 Shadow女鞋，原價4,000元，6折後2,399元，結帳再打7折為1,679元；而Nike Oneonta女款涼鞋，原價2,000元，8折後再7折為1119元。

▲有型媽媽穿Nike Air Force 1只要2500元不到。（圖／翻攝自Nike官網）
▲有型媽媽穿Nike Air Force 1只要2500元不到。（圖／翻攝自Nike官網）
📌adidas輸入「MOM1000」最高現折1000元
adidas官網HAPPY MOTHER’S DAY活動，即日起至5/17 23:59為止，「母親節活動」專區滿額輸入折扣代碼「MOM1000」，結帳金額滿3000元，可享現折500元優惠；結帳金額滿5000元，可享現折1000元優惠。提醒大家，非「母親節活動」專區商品、品牌聯名商品、Y-3、指定鞋款、部分新品、配件如耳機、帽子、襪子等恕不適用。

▲幫媽媽遮陽的高爾夫 COLD.RDY 長袖上衣。（圖／翻攝自adidas官網）
▲幫媽媽遮陽的高爾夫 COLD.RDY 長袖上衣。（圖／翻攝自adidas官網）
幫大家精選女款ORIGINALS籃球DROP STEP經典鞋，原價3,290元，現已折扣為2,299元；女款專業運動 EQ21 跑鞋，原價2,890元，已下折扣為1,999元；專業運動高爾夫 COLD.RDY 長袖上衣，原價2,690，現優惠為2,421元，都能參加滿額折抵活動。而且消費滿1,500元就有免運優惠。

▲能保護腳踝的DROP STEP經典籃球鞋。（圖／翻攝自adidas官網）
▲能保護腳踝的DROP STEP經典籃球鞋。（圖／翻攝自adidas官網）
▲EQ21 專業跑鞋陪媽媽運動。（圖／翻攝自adidas官網）
▲EQ21 專業跑鞋陪媽媽運動。（圖／翻攝自adidas官網）

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