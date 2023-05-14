管制區斷電鈕作用「非剎車」！中捷：擬設月台緊急按鈕

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前立委陳柏惟昨天在臉書（Facebook）發文表示，團隊查閱細部設計文件，並與軌道專業從業人員討論後，發現中捷月台上其實設有也能讓列車停留在站裡，阻止意外發生的「緊急斷電按鈕」。
陳柏惟指出，經團隊多次現勘，發現中捷在月台端牆門以外的管制區有一個緊急斷電箱，當打開按下時，站內列車將失去電力，當駐車電磁閥消磁，可立即實施駐車煞車，列車就無法發車。
陳柏惟說，事故發生時，保全已跑到月台頂端，再往前就能去觸動「緊急斷電按鈕」；但不論在事故時，或事故後中捷高層發言中，均未提及這個機制，顯然平時完全也未訓練，錯失最快救援良機。
台中捷運公司運務處長許泰銘對此表示，月台門端牆外方的緊急斷電箱裡設有緊急斷電鈕，作用並不是緊急停車，而是按壓後會讓第三軌沒有電，一般作用是當人員進入軌道要做維修作業時，就會啟動斷電安全防護，避免被高壓電擊，所以不會利用緊急斷電箱的緊急斷電鈕做緊急剎車、停車的功能，與緊急停車鈕作為讓列車直接停車的功能，兩個有所差異。
許泰銘說，端牆外方是管制區，須透過鑰匙打開端牆門，才能步行到斷電箱啟動斷電鈕，需要一些時間；若為緊急停車目的，一般還是會啟動按下車內的緊急停車鈕，或是透過阻擋車門關閉不要讓列車出發。
許泰銘強調，中捷公司研擬2項設備優化方案，分別為設置「月台緊急按鈕」及「智慧型障礙物辨識裝置」；國內中運量自動無人駕駛捷運系統包括中捷綠線、新北環狀線、台北文湖線在內，均未設置月台緊急按鈕，未來中捷將與系統商研議參考高運量駕駛系統，設置月台緊急按鈕。（編輯：陳仁華）1120514