《浪姐4》徐懷鈺被抓包「表演狂划水」！遭罵爆：難怪賈靜雯發飆
中國選秀節目《乘風破浪的姐姐》第四季（又稱《浪姐4》），現已改名為《乘風2023》，本季邀請到許多台灣女星參戰，包含陳意涵、賈靜雯、ELLA（陳嘉樺）、A-Lin（黃麗玲）和徐懷鈺，而在節目播出之前，就曾傳出賈靜雯和徐懷鈺被分配到同一組，但徐懷鈺上台表現不佳拖累全組，兩人因而爆發衝突，如今第一個公演舞台曝光，徐懷鈺被觀眾發現不但舞步明顯跟不上隊友，還頻頻偷看歌詞，導致節目組幾乎沒有放上她的特寫鏡頭，讓許多網友忍不住怒轟：「真的很划水！」
記者賴禹妡/綜合報導
賈靜雯、徐懷鈺、陳意涵、李彩樺以及王佳宇5人為一組，在第一個公演舞台上表演唱跳歌曲《路燈下的小姑娘》，眾人穿上粉色及藍色的條紋套裝及帽子，一字排開相當有氣勢，但表演才剛開始，徐懷鈺就卻被觀眾發現舞步明顯跟不上隊友，中途還不時偷看歌詞提示，表情更是僵硬、不自然，整段表演幾乎沒有她的特寫鏡頭。
網友們不滿徐懷鈺的表演，紛紛留言批評，「划水姐」、「難怪賈靜雯要跟她吵了，要是我我得罵死她，以為自己是誰不用努力的嗎」、「徐懷鈺好幾個動作錯，也跟不上節拍，嚴重拖後腿」、「完全違背了浪姐這個節目的初心，佔用了別人的資源不好好珍惜，請問浪姐選人的標準是什麼」、「真的很划水了哈哈哈」、「趕緊淘汰吧，太失望了，不尊重這個舞台，來幹嘛」。而徐懷鈺面對負評湧入沒有正面回應，僅在微博上發文宣傳《乘風2023》第一個公演舞台，表示：「《路燈下的小姑娘》希望你們喜歡，我會繼續努力的！」