徐懷鈺《浪姐4》划水被罵爆！經紀人揭內幕認了：早已不是少女

我是廣告 請繼續往下閱讀
她也提到，其實《浪姐4》提出邀約的時間與徐懷鈺4月的演唱會「我們的故事」非常緊湊，「之間只剩下一天的飛行日。」但徐懷鈺仍不想讓歌迷們失望，堅持演唱會要如期演出，「但奔波的行程果然還是影響體力，畢竟早已不是『少女』，縱使滿滿熱情，也需坦然面對不完美的表現。」
經紀人心疼說，「檢討是一定會有的，除此之外，我感到更多的是心疼，就像看著自己的孩子，認真的練習，參加了比賽，卻沒有達到想像中的好成績，心中的氣餒，是ㄧ定會有的。」也強調今年的徐懷鈺為了復出歌壇，做出了許多努力，「她花了很多時間上課、健身，重新面對與接納現實，去追上這些年錯失太多的，包括時代的轉變、不同形式的舞台經驗。」
最後經紀人說，節目播出時，徐懷鈺一定是第一個感受到的，「站上大舞台，就是接受大家的檢視，每分每秒都逃不了，躲不掉。但是我們會持續努力，盡力調整所有狀態，讓一切定位。」也承諾未來遇到更多的考驗與課題時，「我會跟Yuki攜手一起面對、全力表現，給歌迷、還有自己的歌手身份，最好的交代。」
徐懷鈺經紀人臉書全文如下：
#我們努力，我們檢討，我們期待能更好
身為Yuki的經紀人，從這次她重回滾石，就一直陪伴著她。雖然沒辦法全程參與這趟浪姐節目的一切，但我看著她認真地練習、自律地要求著自己，就是希望能用表現來讓一路以來支持她的親友、粉絲們驕傲。
一場演唱會從場地的確認、到團隊整合、行政流程，得花數個多月執行。「我們的故事」演唱會很早就預定、開始籌備，當後來浪姐來詢問並真正敲定時，才發現時間非常的緊湊，與演唱會之間只剩一天的飛行日。
Yuki不想讓期待已久的歌迷失望，堅持演唱會要如期演出。身為經紀、更為團隊一員，當然會和她一起為目標努力，支持她在熱愛的舞台上與所有粉絲一起完成這場演唱會。
但奔波的行程果然還是影響體力，畢竟早已不是「少女」，縱使滿滿熱情，也需坦然面對不完美的表現。
檢討是一定會有的，除此之外，我感到更多的是心疼，就像看著自己的孩子，認真的練習，參加了比賽，卻沒有達到想像中的好成績，心中的氣餒，是ㄧ定會有的。
今年，Yuki久違多時復出歌壇，她花了很多時間上課、健身，重新面對與接納現實，去追上這些年錯失太多的，包括時代的轉變、不同形式的舞台經驗。
現在的她從當年唱跳玉女，成為了人人口中的「回憶殺」，縱使初衷未變，但需花上時間重新找回站在舞台上的步調，這是我們必須正視並改善的。
在參與浪姐節目錄影過程，除了演唱會，我們也確實接了一場商演。對我們來說，每個演出、每次舞台都很重要，每次的表演不論是不是熟悉的歌曲、舞步，或是導演組的指定舞台，我知道她都用全力去吸收、練習。這是這段時間時刻與她相處的我，能由衷說出的實話。
當然「努力！不代表結果就是最好的」，當成果出現，節目播出，她一定是第一個感受到的，站上大舞台，就是接受大家的檢視，每分每秒都逃不了，躲不掉。但是我們會持續努力，盡力調整所有狀態，讓一切定位。
陪伴著她在浪姐這趟回憶殺旅程，從錄製，到節目播出，我從未放下過Yuki，因為心中還是有很多感動，彷彿經歷了時光倒轉，舞台上的「姐姐」又回到當年唱著《我是女生》、《妙妙妙》、《怪獸》的青春女孩，嘗試突破自己，迎接挑戰。
未來還有更多的考驗、課題，我會跟Yuki攜手一起面對、全力表現，給歌迷、還有自己的歌手身份，最好的交代。