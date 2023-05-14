摩卡氣旋肆虐緬甸！台灣人想起當年「這颱風」：死傷慘重農損6億
印度洋日前出現今年第一個熱帶氣旋，命名「Mocha」（摩卡），各大氣象專家們不約而同表示，摩卡在歷經數個小時的增強後，將以最顛峰的「5級熱帶氣旋」規模登陸緬甸，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」更表示，其最紮實的核心環流，甚至比台灣本島還要大，這也讓不少台灣人想起2016年的肆虐台東的強颱「尼伯特」，當時颱風帶著超強的能量撲台後，災情相當慘重。
記者張志浩/綜合報導
氣象專家、天氣風險公司總經理彭啟明表示，摩卡氣旋這次能長到這麼大，主要是配合上大環境「西南氣風」的啟動，因此整個颱風範圍越長越大，不過在觀測上有發現，摩卡的風速並沒有特別強，可能只有輕度颱風的等級，有點「虛胖」的感覺，但這樣的威力仍足以讓防災措施較缺乏的緬甸，引發莫大的災情。
而回顧2016年尼伯特颱風，當時西北太平洋積存龐大能量、水溫甚高，加上該低壓區所在環境優良，垂直風切小，尼伯特系統從生成後就環流廣闊，不僅外圍雨帶一直向外延伸，整體強度更穩步上揚，隨後尼伯特的颱風中心在當年7月8日早上5點50分左右，在台東太麻里登陸，影響期間不只出現出現17級強陣風，甚至造成全台3人死亡、311人受傷、農損逾新臺幣6億元。
彭啟明提及，雖然摩卡氣旋並不會直接對台灣造成任何影響，但它將會帶動印度洋西南氣流的勢力，這有助於會降下較長時間、較多雨量的「典型梅雨鋒面」在台灣周遭建立，預估台灣在5月底就能迎來較多的降雨解解旱災，尤其是水庫水情拉警報的南部。