通緝犯拒檢衝撞！警開槍示警 男中彈逃土地公廟送醫不治
13日晚間深夜11時許，彰化縣北斗警分局海豐派出所員警，於執行巡邏勤務時，發現2名男子機車雙載，見到警用巡邏車之際，不但未打方向燈左轉閃避、且行跡可疑，因此上前攔查，未料2男拒絕配合，甚至衝撞警車與員警，警方當下開槍示警，駕駛楊姓男子中彈，途中改由同夥張姓男子駕車，騎到埔心鄉羅厝村土地公廟前，張男通知另一名友人楊男前來後逃逸，友人楊男打電話通報救護車，中彈的楊男因傷重送醫不治。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時員警見到楊男與張男形跡可疑，因此用喊話器示意2人停車受檢，豈料2人竟加速逃逸，之後更衝撞員警，警方隨即開槍示警。2人騎車到埔心鄉羅厝村土地公廟，由楊姓友人通報救護車，張男則逃離現場，中彈的楊男被緊急送往送衛福部彰化醫院，經搶救宣告不治。
警方調查，死者楊男因毒品案被判刑6年，由彰化地檢署核發拘票查緝中，警方研判楊男擔心被警方逮捕，才騎車衝撞員警、逃逸，而開槍員警當下並不知道楊男中彈，後續將報請檢察官相驗，並全力協助家屬處理後續事宜。至於同車的張男，已被列為關係人，通知到案說明後，將交由檢察官偵辦。
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