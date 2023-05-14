鼓鼓當月老助攻！小S女兒Lily撲倒他 許老大傻眼告狀老爸
鼓鼓新歌〈他一定喜歡你〉MV力邀小S（徐熙娣）二女兒Lily許韶恩、ALL IN 5林裕城、許傑銘、陳柏安聯合主演，在MV裡他們上演一段校園青澀愛情。
記者吳雨婕/綜合報導
〈他一定喜歡你〉歌曲描述在暗戀時腦內小劇場無限延伸，這首歌詞提到秒回你IG、故意巧遇、記得你所有喜好等，歌詞貼近生活，輕鬆活潑。問及鼓鼓是否常當朋友的戀愛軍師，他表示他會聽朋友傾訴，但稱不上是給意見的軍師，但自己常幫朋友助攻，他說：「昨天收到朋友喜餅，她因為寫我的人類圖，認識了他男朋友，現在變成老公。」無形之中幫朋友牽線。
Lily、林裕城在MV裡演出學生時期純純愛戀，有許多甜蜜悸動的對手戲，首次出演MV，兩人都相當緊張，Lily說：「一開始很緊張、很怕自己做不好，後來跟大家相處過後，心情很輕䯳愉快，謝謝鼓鼓給我機會。」她提及到MV裡印象最深的是，與男主角林裕城以及鼓鼓的對手戲，她害羞地說：「有一幕是我要撲倒林裕城的戲，我以為是合成上去，沒想到是來真的，超級害羞！」
同樣也是第一次在MV有戲劇演出的林裕城，雖然有兩位團員許傑銘、陳柏安助陣，內心其實還是相當緊張：「我本身是個很木頭的人，但我覺得我今天很大突破。」並表示所有害羞的表情都是真實上演。林裕城和Lily的化學效應，也讓小S發文直呼：「OMG媽媽也想回到高中，好浪漫喔！」連Elly許曦文（許老大）限動也分享MV親密互動畫面，寫道：「妳要被爸爸殺了。」