巫苡萱難接受爸爸罹癌選擇逃避　後悔「只願出錢不肯出力」

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楊皓如則很後悔以「名嘴」身分出道，「生小孩之後覺得每天帶小孩的生活好無趣，剛好一通電話來問『要不要出來放風，幫忙講一下娛樂新聞』，我就去了。」但楊皓如沒料到常在節目談論明星的八卦新聞，因此接到恐嚇電話：「後來還真的有人告我，我上個節目才賺2、3千，他告我要賠3、50萬，還要自己出庭、自己花錢找律師，我非常後悔，覺得這條路不能走。」楊皓如也因為「名嘴」形象而交不到朋友：「每個藝人防我跟防賊一樣，我釋出友善的訊息，譬如可不可以加臉書？只有Julie姊跟我講『好啊，我可以加妳，但妳敢爆料我私人的東西，妳就死定了』，所以她是我第一個臉書的藝人好朋友。」
鯰魚哥則後悔放棄打棒球，「放棄棒球時，爸爸還有落淚，因為他培養我那麼久，而且在學時期也有來自明尼蘇達雙城隊的球探來找我談，年薪大概是24萬美金，我本來想說可以用這筆錢來改善家庭環境。」接著他也提到讓他動搖的原因，「大家一直問我要不要去、簽約金要怎麼用，我突然一個智障想法『你們是不是想騙我的錢』，所以我答應人家可能會去的同時，本來要開記者會，我就放鳥人家。」主持人吳宗憲則認為他的抗壓能力太差，鯰魚哥則說：「那時候也怕去美國語言不通，如果重新再選一次的話我應該會去，因為在這個圈子裡工作也沒有很穩定，有時候爸媽問，我都不好意思回答。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。