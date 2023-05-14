生母過世36年！趙詠華唱到一半淚崩 泣訴「好好照顧家人」
55歲的趙詠華睽違8年再度舉辦個人演唱會，「2023趙詠華《我還在唱 你還在聽》生日演唱會」於昨（13）日晚登場，她分享：「在籌備期間，歌迷常常私訊我們，明示、暗示點歌，只有個唱曲目多，才能唱到死忠歌迷的私心冷門歌曲。」而時逢母親節，趙詠華也特別演唱送給母親的歌曲，事實上趙詠華生母在她19歲時就過世，讓她唱著唱著不禁悲從中來，一度哽咽無法順利演唱。
記者吳雨婕/綜合報導
趙詠華在演唱會一開場就為大家帶來〈小天使〉、〈唱歌給你聽〉、〈趁著心還能飛〉等曲，聽見大家熱情的掌聲，趙詠華感性的表示，睽違多年的個唱，心情期待又興奮，因為疫情影響，三年多來海外的歌迷無法來台參加演出活動，這次有來自各國的朋友，在溫馨近距離的演出場地，就好像是一場國際歌友會。而這次演唱會選在母親節前一天舉辦，趙詠華一開始便決定走回饋與感恩路線，她說：「今天看到許多歌迷都帶著媽媽一起來，感謝我們都好好活著，要好好照顧自己和家人。」
而趙詠華的家人更偷偷安排慶生橋段，為即將生日的趙詠華送上特別訂製的造型蛋糕及祝福，讓完全不知情的她感動直呼：「真的好驚喜，今年可以和大家一起過生日，有這麼多人的祝福，我覺得很幸福，今年的願望是希望大家在疫情之後都能回歸正常生活，內心平靜且健康。」演唱會最後，趙詠華唱到送給母親的歌曲〈永遠的夢〉時，一度哽咽到唱不下去，她表示，對她而言，演唱這首歌真的需要勇氣。