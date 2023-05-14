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勝利出獄3個月四處飛！「發福近照」曝光　被狠酸：濃濃大叔味

▲勝利（左）出獄後，經常被網友拍到他四處旅遊的照片，發福樣貌被不少人酸「有大叔味」。（圖／翻攝自小紅書）
▲勝利（左）出獄後，經常被網友拍到他四處旅遊的照片，發福樣貌被不少人酸「有大叔味」。（圖／翻攝自小紅書）

記者賴禹妡/綜合報導

南韓天團BIGBANG前成員勝利2019年涉入「Burning Sun事件」，被指控性暴力、洗錢、掏空公司資產等9項罪嫌，並在2021年8月遭到當庭羈押，2022年初勝利認罪時，被法院改判坐牢1年半，並已於2023年2月出獄，這之後勝利常被網友捕捉四處旅遊的照片，近日還有粉絲曬出和他的合照，只見他打扮休閒，整個人發福不少，讓網友直呼「有大叔味」。 

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▲（圖／翻攝自小紅書）
▲勝利（右）打扮休閒，雙頰豐潤氣色不錯，整個人發福不少。（圖／翻攝自小紅書）
勝利出獄後，經常被網友拍到他四處旅遊的照片，近日有馬來西亞網友在小紅書上曬出和勝利的合照，只見他打扮休閒，雙頰豐潤氣色不錯，整個人發福不少，他面露親切的笑容和民眾合照，還被大讚人很好。 

但照片曝光後，不少網友忍不住吐槽「怎麼會有大叔味」、「發福得很明顯」、「看來出獄後過得很好」、「完全認不出來」、「乍看之下以為是中年大叔」、「昔日偶像人設跟顏值都崩壞了」。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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