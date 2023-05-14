勝利出獄3個月四處飛！「發福近照」曝光 被狠酸：濃濃大叔味
南韓天團BIGBANG前成員勝利2019年涉入「Burning Sun事件」，被指控性暴力、洗錢、掏空公司資產等9項罪嫌，並在2021年8月遭到當庭羈押，2022年初勝利認罪時，被法院改判坐牢1年半，並已於2023年2月出獄，這之後勝利常被網友捕捉四處旅遊的照片，近日還有粉絲曬出和他的合照，只見他打扮休閒，整個人發福不少，讓網友直呼「有大叔味」。
記者賴禹妡/綜合報導
勝利出獄後，經常被網友拍到他四處旅遊的照片，近日有馬來西亞網友在小紅書上曬出和勝利的合照，只見他打扮休閒，雙頰豐潤氣色不錯，整個人發福不少，他面露親切的笑容和民眾合照，還被大讚人很好。
但照片曝光後，不少網友忍不住吐槽「怎麼會有大叔味」、「發福得很明顯」、「看來出獄後過得很好」、「完全認不出來」、「乍看之下以為是中年大叔」、「昔日偶像人設跟顏值都崩壞了」。
※【NOWnews 今日新聞
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