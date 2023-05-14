泰國國會大選登場　公民盼選票帶來更好未來

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今年選民共有5228萬餘人，已有約200多萬人在7日提前投票。這是泰國自2014年軍事政變後第二次的國會大選，民眾對於在位超過8年的總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）以及由退役軍人組成的公民力量黨感到不耐，在野的為泰黨和前進黨勝選呼聲高。
2014年時任陸軍司令的帕拉育在2014年5月軍事政變後上台，2019年由公民力量黨推舉，透過選舉制度再度成為總理，他在這次選舉前轉換到新政黨團結建國黨（United Thai Nation），並擔任團結建國黨的總理候選人。
帕拉育今天上午9時左右到曼谷北部的投票所投票，投票後接受媒體訪問表示，他今天來落實泰國的民主制度，希望各個世代都來投票，他也期望與祝福這次選舉有最完善的結果。
30歲的農他芃（Nontaporn Ounprasertsuk）今天起了個大早帶著家人到投票所投票，她表示心情緊張又開心，因為泰國已經很久沒有選舉了。她說，泰國是民主國家，不管選舉結果如何、誰選上總理，泰國公民可以落實選舉和投票很重要。
她表示，過去這段時間，在意泰國民主發展的人很失望，因此今天很重要，是將會決定泰國的一天，她相信她欣賞的候選人和政黨可以帶領泰國邁向更好的道路。
44歲的選民塔納利（Tanarit Sakulyanontvittaya）表示，他想要看到改變，想要泰國和過去不一樣，也希望泰國有新氣象，所以今天一早來投票，因為舊的人已經做很久，他想讓新世代的候選人試試看，讓他們改變現狀。
其他各主要政黨的總理候選人如為泰黨總理候選人貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）和賽塔（Srettha Thavisin）、前進黨總理候選人皮塔（Pita Limjaroenrat）、公民力量黨總理候選人普拉威（Prawit Wonsuwan）也在上午完成投票。
泰國眾議院共500席，2021年國會表決通過憲法修正案，恢復選民一票選人、一票選黨的單一選區兩票制，並將眾議院區域候選人席次從350席增為400席，政黨名單的席次從150席減為100席。（編輯：郭中翰）1120514