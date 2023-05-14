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朱芯儀歷經18次化療「抗癌成功」　母親節勇敢揭傷疤

▲朱芯儀化療後抗癌成功，母親節帶來新書《保留那個快樂的自己》。（圖／重版文化提供）
▲朱芯儀化療後抗癌成功，母親節帶來新書《保留那個快樂的自己》。（圖／重版文化提供）

記者侯家瑜/綜合報導

歷經18次化療、前陣子宣告抗乳癌成功的朱芯儀，在今（14）日母親節升格當作家，她將於5月26日發行人生第一本散文作品《保留那個快樂的自己》。

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朱芯儀耗時一年多，勇敢戰勝病魔的她，把從罹癌到抗癌的艱辛心路歷程及體悟全寫進書中，面對宛如「重考」人生的考驗，朱芯儀選擇放下糾結，進而藉由重新審思人生的同時，也找到克服苦痛的勇氣及力量，更以此化為寫書動力，把這一路來的所思所想及生活點滴紀錄下來。

身兼人妻、三寶媽的朱芯儀把抗癌過程中面對婚姻、家庭、親子等問題重新省思，進而體悟到重視自己的需要及快樂，並自我察覺出唯有「愛自己」、讓自己快樂才是抗癌的不二心法，更是這一年多來抗癌之路的心得總結。

▲朱芯儀察覺愛自己，才是抗癌的不二心法。（圖／重版文化提供）
▲朱芯儀察覺愛自己，才是抗癌的不二心法。（圖／重版文化提供）
書中其中一篇以「腫成豬頭」為標題字眼，把自己因化療而插管，從禿頭變成光頭的照片在新書首次曝光，這些在外人看來如想掩蓋的傷疤，對於朱芯儀來說則像是戰勳般的存在，打贏人生重要勝仗的她，從「犀利人妻」變成激勵人心生命鬥士，讓她彷彿晉級為3.0版的朱芯儀。

朱芯儀透露其實早從她去年做完第一次手術醒來的那一刻，就決定把罹癌接受各種治療的心境感受都好好記著，更把這些當成「進化」的養分，歷經18次化療的朱芯儀坦言：「每一次的治療我都記得很清楚，就連治療的日期我都記得一清二楚！」更表示：「那些青腫的痕跡、化療後沒被打趴的意志力，都讓我更為更好版本的自己！」

提及寫書遇到最大的困難，朱芯儀形容整個過程就像是「把縫好的傷口在重新扒開」般，既赤裸又煎熬，坦言不擅在眾人面前表達負面情緒，「因為得把內心比較較負面的東西很鉅細靡遺的剖析出，對我而言，其實不容易，因為平常的我不會這麼赤裸裸讓外人知道，重新翻開再寫下，就像自揭傷疤般辛苦。」

▲朱芯儀分享新書《保留那個快樂的自己》遇到最大的困難。（圖／重版文化提供）
▲朱芯儀分享新書《保留那個快樂的自己》遇到最大的困難。（圖／重版文化提供）

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