郭台銘午宴中常委　陳玉珍曝過半數挺郭：最適合被國民黨徵召

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會後陳玉珍受訪不諱言說，大家達成共識，「郭台銘是最適合被國民黨徵召人選」，3月22日中常會授權朱立倫徵召，至於提出人選要經過中常會通過，並取得所有中常委共識，同意後還有全代會要進行。
陳玉珍強調，初步統計至少過半數以上中常委支持郭台銘，甚至是3分之2以上，絕非媒體所說所謂挺郭派是少數，這是有人再帶風向。餐敘有多少中常委出席？陳玉珍回應，有10幾人，還有下周二，今天是母親節較臨時通知，中常委也經充分討論貢獻很多意見，支持郭台銘是共識。
沈智慧受訪則表示，國民黨在3月22日中常會，授權黨主席徵詢各方意見後，評估用徵召方式選出最強總統候選人，但依照國民黨程序還需經中常會通過，通過後才送全代會代表大會完成全部提名程序，期待黨主席能提出理想最強候選人。
若當天徵召新北市長侯友宜是否會表達抗議？沈智慧說，會有很多中常委有意見表達，但很多中常委傾向支持郭台銘。他強調，中華民國已經出了很多學政治、法律的總統，現台灣要拚經濟、和平與繁榮，應讓擁有國際觀，且可見到很多國際領袖的人出來拚經濟，這是他們所樂見的。
談到何時被邀請餐敘？鄭正鈐則說，他是昨天被邀請，並參與討論交換意見，黨內溝通氣氛也還不錯。至於跟郭台銘講了什麼？鄭正鈐說，今天是郭台銘的胞弟郭台強邀請他們，交換了很多意見。
鄭正鈐直言，今天很廣泛的交換意見，也希望屆時中常會提出人選是大家所期待的，能夠帶領台灣繼續往前走，把經濟與兩岸和平搞好。他表示，期待郭台銘被徵召，但最後決策還是看朱立倫黨中央這邊怎麼選擇，但也相信最後推出的，「一定會是一個最強的戰隊，也是郭台銘說要推最強戰隊的概念。」
鄭正鈐也指出，郭台銘跟侯友宜都是很多人支持的候選人，如何推出適合的人，要符合大家的期待，肯定是全台灣都希望的事情；事實上，在立法院與中常會，都有不同支持對象，朱立倫現在要整合大家意見，推出一個真正能贏的人，今天也溝通到非綠聯盟怎麼贏？是用什麼樣的途徑？這都很重要，白的力量是否考慮在內？都是大家有交換的意見。