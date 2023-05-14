御宅族天堂不再！秋葉原女僕咖啡廳變風俗店 瞄準外國客敲竹槓
位於日本東京都台東區的「秋葉原」，過去因作為電器商店街而繁榮，現在成為了有動漫、遊戲等，與日本有著深度關聯的次文化流行聖地，其中女僕咖啡廳也是許多御宅族趨之若鶩的熱門景點。但近年來傳出，秋葉原轉變為「繁華街」後，許多女僕咖啡廳也轉變為御宅族不友善的聲色場所，與過往的御宅天堂相差甚遠。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《日刊SPA！》報導，大約從2010年代後半開始，秋葉原漸漸從「御宅街」轉變成「繁華街」的樣貌，在「女僕街」可以看到穿著女僕裝的女性排起隊伍，向路過的行人搭話、企圖攬客。在繁華街上，敲詐和違反商法的邁邁行為猖獗，許多業者慢慢開始出現類似風俗方面的服務，就在2021年5月，就有5家女僕咖啡廳因為「過度接待」遭到檢舉。
儘管檢舉過後，在街上攬客的人數似乎有減少的情形，但有一名相關業者指出，在晚上攬客的人的確是減少了，但只是迴避該時段，白天仍有不少店家出來攬客，且「目標都鎖定上班族或是外國觀光客」。店家敲詐的行為也依然存在，像將人帶進店裡後，就會引誘對方點一瓶8000日圓（約台幣1839元）的香檳，或是拚命勸酒，最後結帳金額高達4萬至5萬日圓等。
報導指出，會出現這樣的狀況，跟在該街道工作的女性素質改變有關。相關業者表示，先前女僕咖啡是女性御宅族要鼓起勇氣才會去面試的地方，但如今許多在那裡工作的女性都在歌舞伎町流連，有些人甚至因為玩到沒錢而賣身。」這也讓秋葉原從「對御宅族友善的街」變成「讓御宅族手足無措的街」，與歌舞伎町的聲色場所沒有兩樣。