六月海外2間房任小孩挑！18歲超狂成年禮「選去美國還是日本」
六月、林暉閔今（14）日出席三立、TVBS家庭宮鬥影集《親愛壞蛋》，戲裡六月在兒子林暉閔18歲成年生日送1台特斯拉，真實生活更狂，「我好希望他們搬出去，已經有預備買2間房子，長大以後過給他們，兄妹倆一起選要去美國還是日本，滿18歲就送他們搬出去的入場券。」
記者羅凌筠/台北報導
談到母親節，六月的兒子Star、女兒Shinny除了送康乃馨跟卡片，還在周六晚上跑去同學家住，貼心留給爸媽兩人世界，六月說：「因為我們都有點感冒，所以昨天各自在房間好好休息，我送走小孩是下午3點，睡到今天早上9點，中間小小起來發個IG。」
六月的小孩是這齣戲的忠實粉絲，林暉閔在戲裡考上耶魯大學，被六月親了一下，六月女兒看了吃醋：「妳要補親我，還要捧臉頰。」林暉閔來六月家作客的時候，還被女兒偷踹一腳，此外六月戲裡住豪宅，Shinny追劇完去堂伯父李威的爸爸家，童言童語說：「我們好窮喔。」讓六月哭笑不得回：「等妳賺錢啊。」
林暉閔分享自己從小被媽媽灌輸觀念，長大以後要買房子孝親，他說：「我當作目標，做不做得到要再努力。」16歲時他送媽媽手作房子，被媽媽傻眼巴頭，林暉閔笑說自己送禮常常出包，還送過媽媽手錶跟鞋子。不過今年他很貼心，包辦媽媽泰國旅費，送媽媽出國旅遊。林暉閔服役4個月陸軍，預計本周退伍，他安排好咖啡廳內場的面試，想體驗打工豐富經歷。