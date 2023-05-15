大谷翔平家鄉被台人玩遍！日本東北深度旅遊夯 《紐時時報》推薦
「世界的大谷」大谷翔平的家鄉，位於日本東北地方的岩手縣，就讀於花卷東高校時，立下要「奪下日本一」的野球人生目標。早在疫情前台灣人就已經玩遍大谷翔平家鄉，東北最大溫泉「花卷溫泉」社長安藤昭透露，「2019年來館的51000名外國旅客裡，90%都是台灣人」；可體驗當地南部仙貝等傳統的「盛岡手工藝村」透露，「4月份來訪的4千多名外國人中，台灣人約佔一半比例為最多」。岩手縣知事達增拓則分享，岩手縣盛岡市在今年1月美國《紐約時報》發表的「2023年最值得去的52個地方」中，僅次於英國倫敦獲得第二名，受評為「可步行遊覽的寶石級景點」。
記者蕭涵云/日本花卷報導
現效力於美國職棒洛杉磯天使隊的日籍球員大谷翔平，是世界級的投打雙修「二刀流」巨星。「世界的大谷」大谷翔平的家鄉，位於日本東北地方的岩手縣，他就讀於花卷東高校時，立下要「奪下日本一」的野球人生目標。不過，大家可別以為岩手縣是在大谷翔平神話出現後，才開始受歡迎。事實上，早在疫情前，台灣人就已經玩遍大谷翔平家鄉。
台灣虎航董事長陳漢銘表示，台灣虎航早在2018年成為第一家飛進花卷的航空公司，今年5月，時隔3年2個月再次重啟「台北－花卷」航線，且至今仍獨飛此航線。
據東北最大溫泉區、1923年開業的「花卷溫泉」社長安藤昭透露，「2019年來館的51000名外國旅客裡，90%都是台灣人」，其次才是香港、馬來西亞、新加坡等國家。
而早在2017年，大谷翔平在日本職棒大放異彩時，家鄉奧州市便為他量身打造「握手像」，按照大谷翔平手部實際大小，使用著名南部鐵器所製成的握手像，就設置在電車水澤站步行5分鐘的奧州市公所一樓大廳、和水澤江刺站步行5分鐘的奧州市傳統產業會館（奧州南部鐵器館）內。
擁有14間工房、可體驗南部仙貝等傳統10種類傳統手工藝的「盛岡手工藝村」則透露，「4月份來訪的4千多名外國人中，台灣人約佔一半比例為最多」。
岩手縣知事達增拓也在「台北-花卷」復航典禮上分享，岩手縣盛岡市在今年1月美國《紐約時報》發表的「2023年最值得去的52個地方」中，僅次於英國倫敦獲得第二名，受評為「可步行遊覽的寶石級景點」。
市內除了有開運橋與岩手山、盛岡城跡公園，還有東京車站設計師辰野、葛西建築設計事務所設計的岩手銀行紅磚館，最久要排隊5小時的「碗子蕎麥麵」東家本店，以及現在最夯的爆紅咖啡廳Nagasawa COFFEE。